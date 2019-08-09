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Угнать за 60 секунд? В 2019 году можно и за 10, выяснили журналисты

10.08.2019 10:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Какой современный автомобиль легче всего угнать? Как показал эксперимент британского журнала What Car, некоторые из популярных сегодня машин с электронным ключом злоумышленник может взломать, завести и угнать всего за 10 секунд.

В ходе эксперимента журналисты проверили семь моделей машин, оснащенных системой удаленного открытия замков и запуска двигателя. При этом они пользовались электронным оборудованием, популярным сегодня у угонщиков.

Как оказалось, для того чтобы угнать DS 3 Crossback или Audi TT RS достаточно всего 10 секунд, а джип Land Rover Discovery Sport TD4 180 HSE можно открыть и завести за полминуты.

Сегодня количество угонов в Англии и Уэльсе превысило высший показатель за последние восемь лет. В 2018 году в этих частях Соединенного Королевства угнали 106 тысяч машин.

По данным Британской ассоциации автостраховщиков, количество выплат за угоны авто достигло семилетнего пика. В ассоциации связывают этот взлет с ростом популярности электронных замков, но лишь отчасти. Точных данных о том, какая доля угнанных машин была оснащена системами удаленного старта и замками в ассоциации предоставить не могут.


В опрошенных журналом автокомпаниях по-разному прокомментировали результаты эксперимента.

В группе WV, владеющей брендом Audi, сказали, что сотрудничают с полицией и постоянно работают над повышением надежности своих автомобилей.

Представитель группы PSA, материнской компании автопроизводителя DS, заявил, что в компании есть команда, которая в тесном сотрудничестве с полицейскими работает над «анализом методов угона».

Там добавили, что в дилерских салонах системы удаленного старта и открытия замков можно отключить по запросу покупателя.

В Jaguar Land Rover сказали, что «модель Discovery Sport, участвовавшая в эксперименте, больше не производится». «Модель Discovery Sport, которая производится сегодня, оснащена системой защиты от взлома электронных замков», — добавили там.

«К тому же все наши машины оснащены трекерами InControl, которые обеспечивают возврат авто более чем в 80% случаев», — сказал представитель Jaguar Land Rover.

Как угоняют сегодня

В Британии угонщики, как правило, работают в парах. Обычно они берут на примету машины, припаркованные у домов.

Один угонщик прикладывает к машине устройство, усиливающее сигнал, который замок передает на смарт-ключ.

Второй встает поближе к дому, с другим устройством, которое доводит усиленный сигнал до лежащего в доме ключа.

Таким образом взломщики «обманывают» электронный замок, и машина открывается.

Как говорят полицейские, угнанные авто чаще всего пускают на запчасти.

Некоторые производители борются с угонщиками, оснащая машины датчиками движения.

У журналистов What Car такую систему взломать не получилось, однако она доступна далеко не на всех моделях авто.

 
 
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Какой современный автомобиль легче всего угнать? Как показал эксперимент британского журнала What Car, некоторые из популярных сегодня машин с электронным ключом...
 
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