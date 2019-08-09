МАРТ не исключает введения временного регулирования цен на социально-значимые товары

Источник материала: Интерфакс

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обеспокоено интенсивным ростом цен на социально-значимые товары, при отсутствии положительных изменений не исключает введения временного ценового регулирования на них.

"При отсутствии положительных изменений, с учетом реализации рисков для выполнения целевого показателя по инфляции, по итогам августа 2019 года будет рассматриваться вопрос о возможном введении временного ценового регулирования на социально значимые товары, определенные постановлением правительства Беларуси № 35", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Как отметили в МАРТ, в 2019 году динамика потребительских цен складывается в рамках прогнозной траектории. Прирост цен в июне 2019 года к декабрю 2018 года составил 2,9%, к июню 2018 года – 5,7% (при прогнозе 3,5 и 6,3% соответственно).

Вместе с тем, констатировали в ведомстве, в течение 2019 года на потребительском рынке сохраняется повышенная динамика роста потребительских цен: в годовом выражении – на уровне 5,5 – 6,2%. При этом рост цен на социально значимые товары (в соответствии с перечнем, утвержденным экспертным советом по вопросам цен и тарифов) по отдельным позициям почти в 2 раза превышает общий уровень и находится в диапазоне 9- 11%.

"Такая интенсивность прироста цен опережает рост доходов населения, что фактически снижает доступность продуктов питания и покупательскую способность в целом, прежде всего для наиболее уязвимых слоев населения", - заявили в МАРТ.

"При этом на фоне замедления роста цен производителей более ускоренный рост демонстрируют розничные цены, в основном, в результате роста торговых надбавок", - добавили там.

Так, по данным МАРТ, рост цен производителей сельхозпродукции в годовом выражении замедлился с 7,1% в декабре 2018 года до 6,4% в июне 2019 года, производителей потребительских товаров – с 3,7 до 3,5% соответственно. При этом рост потребительских цен на товары за этот период ускорился с 4,9 до 5,3%.

"Складывающаяся ситуация создает риски для выполнения целевого показателя по инфляции по итогам года", - полагают в МАРТ.

В министерстве сообщили, что провели ряд рабочих встреч с крупными торговыми сетями о ситуации на потребительском рынке, возможных мерах реагирования, по результатам которых были определены предельные уровни торговых надбавок на основные социально значимые товары.

"МАРТ предлагает всем субъектам торговли придерживаться установленных рекомендаций", - заявили в министерстве.

При этом МАРТ пообещал продолжить мониторинг развития ценовой ситуации по этим товарам (включая анализ цен по всей "цепочке": производителей, переработки, розницы).