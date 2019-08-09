﻿ На полигоне в Архангельской области из-за возгорания экспериментального двигателя погибли сотрудники Росатома и Минобороны РФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На полигоне в Архангельской области из-за возгорания экспериментального двигателя погибли сотрудники Росатома и Минобороны РФ

10.08.2019 09:04 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

На военном полигоне в Архангельской области погибли специалисты Росатома и Минобороны РФ, сообщил источник в российском военном ведомстве.

По его словам, они погибли в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки. "По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", - пояснил источник.

Ранее Ростатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области. Еще трое сотрудников госкорпорации пострадали.

До этого сообщалось, что в результате трагедии погибли двое представителей Минобороны РФ.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной двигательной установки. Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Нёнокском административном округе. Там расположен испытательный полигон ВМФ России.

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час. Максимально допустимыми являются 0,6 микрозивертов в час

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявлял в четверг, что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На военном полигоне в Архангельской области погибли специалисты Росатома и Минобороны РФ, сообщил источник в российском военном ведомстве. По его словам, они...
 
Новости дня
Новости разные
 
Так говорит бабушка… Уникальный словарь Каменетчины (Д-Ж)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика