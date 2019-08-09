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На полигоне в Архангельской области из-за возгорания экспериментального двигателя погибли сотрудники Росатома и Минобороны РФ
Источник материала: Интерфакс
На военном полигоне в Архангельской области погибли специалисты Росатома и Минобороны РФ, сообщил источник в российском военном ведомстве.
По его словам, они погибли в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки. "По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", - пояснил источник.
Ранее Ростатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области. Еще трое сотрудников госкорпорации пострадали.
До этого сообщалось, что в результате трагедии погибли двое представителей Минобороны РФ.
8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной двигательной установки. Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Нёнокском административном округе. Там расположен испытательный полигон ВМФ России.
После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.
Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час. Максимально допустимыми являются 0,6 микрозивертов в час
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявлял в четверг, что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона.
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На полигоне в Архангельской области из-за возгорания экспериментального двигателя погибли сотрудники Росатома и Минобороны РФ
На военном полигоне в Архангельской области погибли специалисты Росатома и Минобороны РФ, сообщил источник в российском военном ведомстве. По его словам, они...
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