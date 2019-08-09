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Так говорит бабушка… Уникальный словарь Каменетчины (Д-Ж)
10.08.2019 09:00 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Вашему вниманию – новые слова, собранные каменчанами Андреем Осташеней и Верой Философ.
Не дадим бесследно исчезнуть уникальному языку наших предков!
Присылайте известные вам слова на адреса: nk@kamenec.by и filosof_vera@mail.ru или сообщайте по телефону 2-12-63. Создадим уникальный словарь лексики Каменетчины вместе!
Дамка – дамский велосипед.
Дажэваны – второй день после праздника.
Даты обрадню – привести в порядок что-либо.
Дзвенькае – много и быстро говорит.
Дзик – дикий кабан.
Дзыгар – резкий холодный ветер.
Дижка – посудина для замеса хлебного теста, также в ней делали квас.
Дикалон – одеколон.
Для близиру – на глаз, кое-как.
Дмухаты на кугось – излишне опекать кого-либо.
Доладыты – довести до толка. Пример: «Доладыты купэцю – обгрыбсты (стянуть и убрать с поверхности копны незакрепленное сено, в идеале – чтобы кончики травинок были направлены вниз) и подбэты (подбивали весь низ по периметру ногами, подфутболивали, чтобы стекшие потоки дождя впитывались в землю, а не в нижний ярус копны)».
Доля – судьба, счастье.
Домаш – обычно старики, женщины на сносях, реже подростки, присматривающие за домашним бытом и мелкими детьми. Пример: «Буты за домаша».
Допоры – пораньше.
Дошчичка – разделочная доска.
Драбэна – лестница.
Драбынэ – деревянные борта в телеге в виде лестницы.
Дрампампер – одежный материал драп.
Драпа(ч)куваты – выполнять определенные сельхозработы.
Дратва – толстая, грубая нитка.
Дробны – мелкий.
Дрондиль – глупец.
Дропы – гриб зонтики.
Дротувка – толстая игла.
Друк – дубина, кол.
Друмный – мелкий.
Дрыбутиты – танцевать, быстро перебирая ногами.
Дрэжыки – дрожь. Пример: «Страхи нападают аж дрэжыки бырут».
Дряска – заноза.
Дудлаты – тщательно и медленно собирать.
Дундук – глупый.
Душманутыся – добраться до чего-либо.
Дыв́ан – покрывало, ковер.
Дывулюцьке – чудо.
Дывыся – смотри, обрати внимание.
Дыль – первый венец, на который ставиться весь сруб будущего дома.
Дымыныся – Доминика.
Дыркач – березовый веник, вышедший из употребления, однако используемый для подметания дворовой территории.
Дырыза – бот. ликоподий. Из его спор делали детскую присыпку.
Дысятуха – праздник, 10-я неделя после Пасхи.
Дыхавыця – органы дыхания.
Дышч – дождь.
Ё́лупень – дурак.
Есенка – демисезонное пальто.
Жабалка – миф. жаба-оборотень.
Жабурынне – ряска, тина.
Жары – рыжий.
Жвир – гравий, песок.
Жмуйда – жадина, скупой.
Жидывски буды – деревянные магазинчики в центре Каменца.
Жидывски кучкы – пакостливый дождь. Эти самые дождевые тучи появляются вдруг откуда ни возьмись в самый разгар уборки картофеля или еще какой-нибудь сельскохозяйственной работы и портят весь уборочный кайф.
Жовниты – нудить, словесно надоедать.
Жовтяк – гриб-моховик.
Жур – легкий суп на муке или овсе быстрого приготовления.
Журавэль – приспособление для подъема воды из колодца.
Жыбыртуха – говорунья.
Жыж, жыжа – дух огня.
Жэжки – горячо.
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Вашему вниманию – новые слова, собранные каменчанами Андреем Осташеней и Верой Философ. Не дадим бесследно Сообщение Так говорит бабушка… Уникальный словарь...
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