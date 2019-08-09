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Так говорит бабушка… Уникальный словарь Каменетчины (Д-Ж)

10.08.2019 09:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Вашему вниманию – новые слова, собранные каменчанами Андреем Осташеней и Верой Философ.

Не дадим бесследно исчезнуть уникальному языку наших предков!

Присылайте известные вам слова на адреса: nk@kamenec.by и filosof_vera@mail.ru или сообщайте по телефону 2-12-63. Создадим уникальный словарь лексики Каменетчины вместе!

Дамка – дамский велосипед.

Дажэваны – второй день после праздника.

Даты обрадню – привести в порядок что-либо.

Дзвенькае – много и быстро говорит.

Дзик – дикий кабан.

Дзыгар – резкий холодный ветер.

Дижка – посудина для замеса хлебного теста, также в ней делали квас.

Дикалон – одеколон.

Для близиру – на глаз, кое-как.

Дмухаты на кугось – излишне опекать кого-либо.

Доладыты – довести до толка. Пример: «Доладыты купэцю – обгрыбсты (стянуть и убрать с поверхности копны незакрепленное сено, в идеале – чтобы кончики травинок были направлены вниз) и подбэты (подбивали весь низ по периметру ногами, подфутболивали, чтобы стекшие потоки дождя впитывались в землю, а не в нижний ярус копны)».

Доля – судьба, счастье.

Домаш – обычно старики, женщины на сносях, реже подростки, присматривающие за домашним бытом и мелкими детьми. Пример: «Буты за домаша».

Допоры – пораньше.

Дошчичка – разделочная доска.

Драбэна – лестница.

Драбынэ – деревянные борта в телеге в виде лестницы.

Дрампампер – одежный материал драп.

Драпа(ч)куваты – выполнять определенные сельхозработы.

Дратва – толстая, грубая нитка.

Дробны – мелкий.

Дрондиль – глупец.

Дропы – гриб зонтики.

Дротувка – толстая игла.

Друк – дубина, кол.

Друмный – мелкий.

Дрыбутиты – танцевать, быстро перебирая ногами.

Дрэжыки – дрожь. Пример: «Страхи нападают аж дрэжыки бырут».

Дряска – заноза.

Дудлаты – тщательно и медленно собирать.

Дундук – глупый.

Душманутыся – добраться до чего-либо.

Дыв́ан – покрывало, ковер.

Дывулюцьке – чудо.

Дывыся – смотри, обрати внимание.

Дыль – первый венец, на который ставиться весь сруб будущего дома.

Дымыныся – Доминика.

Дыркач – березовый веник, вышедший из употребления, однако используемый для подметания дворовой территории.

Дырыза – бот. ликоподий. Из его спор делали детскую присыпку.

Дысятуха – праздник, 10-я неделя после Пасхи.

Дыхавыця – органы дыхания.

Дышч – дождь.

Ё́лупень – дурак.

Есенка – демисезонное пальто.

Жабалка – миф. жаба-оборотень.

Жабурынне – ряска, тина.

Жары – рыжий.

Жвир – гравий, песок.

Жмуйда – жадина, скупой.

Жидывски буды – деревянные магазинчики в центре Каменца.

Жидывски кучкы – пакостливый дождь. Эти самые дождевые тучи появляются вдруг откуда ни возьмись в самый разгар уборки картофеля или еще какой-нибудь сельскохозяйственной работы и портят весь уборочный кайф.

Жовниты – нудить, словесно надоедать.

Жовтяк – гриб-моховик.

Жур – легкий суп на муке или овсе быстрого приготовления.

Журавэль – приспособление для подъема воды из колодца.

Жыбыртуха – говорунья.

Жыж, жыжа – дух огня.

Жэжки – горячо.

Так говорит бабушка… Уникальный словарь Каменетчины (Д-Ж)

Author: Редактор сайта

 
 
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Вашему вниманию – новые слова, собранные каменчанами Андреем Осташеней и Верой Философ. Не дадим бесследно Сообщение Так говорит бабушка… Уникальный словарь...
 
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