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Борщи и котлеты от команды Натальи

10.08.2019 09:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В столовой ОАО «Беловежский» также, как и у хлеборобов в поле во время уборки, – очень жарко. За столами, плитами и кастрюлями с восьми утра и до позднего вечера трудятся красивые, веселые девчата – команда заведующей столовой Натальи Бащук. Узнали, чем кормили хлеборобов и механизаторов в жатву.

Коллектив столовой – шесть человек. Все они профессионалы, многие годы провели на кухне под четким руководством Натальи Якимовны. Своих девчат она хвалит, говорит, что сама взрастила из них хороших поваров. В этом никаких сомнений: мужчины не перестают хвалить борщи и котлеты и нередко берут добавку. Здесь стараются готовить по-домашнему вкусно.

Во время уборки коллектив поваров прирастает дополнительными руками. В этом году на кухне трудились девять хозяек. Приходилось кормить обедами 370 работников (плюс – 80 ужинов). 250 из них – работники комплекса. Остальные 120 – труженики полей двух отделений – Рясна и Минковичи. О работниках отделения Каролин заботится коллектив кафе «Бел-Морис».

Для участников жатвы повара готовили дважды в день. Обеды отправляли в поле в 11.00, а ужины – в 16.30.

В рационе – свинина, птица, рыба, овощи, супы, борщи, выпечка, соки и компоты. К примеру, обеденное меню в день нашей беседы составили: рассольник, зразы, картошка, салат, компот и булочка (как же без нее).

Больше всего беловежские мужчины любят, конечно, блюда из свинины. Тем, кто обедает в столовой, ежедневно предлагают по 4-5 мясных блюд на выбор. В поле же обеды одинаковые, но на свежем воздухе, как известно, – вкуснее.

А если трапеза сопровождается еще и хорошей песней, так и работать после намного веселей. Поэтому тружеников полей во время обеденных перерывов посещали артисты Беловежского Дома культуры – взбодрить и поднять настроение, настроить на позитив.

Хозяйство оплачивает 90% стоимости питания. Обед фактически обходится в 3 рубля в столовой, на поле – в 5. То есть у работников удерживают только – 30 и 50 копеек от зарплаты, соответственно.

При готовке, естественно, используют мясо собственного производства. В день, навскидку, съедают хорошего поросенка – около 70 килограммов мяса. Хлеба уходит 40 буханок, а супов и борщей – 150 литров.

Ежегодно меню обновляется. Но принцип работы поваров остается тот же: работает хорошо тот, кто хорошо ест.

Анастасия ЯНКИНА
Фото Станислава ГРИЦУКА

Борщи и котлеты от команды Натальи

Author: Редактор сайта

 
 
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