«Сараево» накажут за выходку «Орды Зла» на матче против БАТЭ в Лиге Европы

Источник материала: Tut.by

Боснийски клуб «Сараево» может заплатить за выходку своих фанатов, которые в матче против БАТЭ в Лиге Европы кинули на поле файер, из-за чего судья на время остановил матч.

Клуб может быть оштрафован как минимум на 30 тысяч евро и наказан матчем без зрителей за поведение фанатов, сообщает nezavisne.com .



Фото: Faktor

Эксперт издания подчеркивает, что боснийские клубы не так богаты, чтобы платить столь высокую цену за поведение своих болельщиков, а УЕФА не терпит подобные выходки.

Кстати, руководство «Сараево» осудило этот поступок и напомнило, что были направлены значительные финансовые ресурсы на организацию матча в Зенице и для создания максимально комфортных условий болельщикам. Организованная поездка на матч была бесплатной для фанатов, за паркинг около арены тоже не надо было платить.



Файера на поле могут дорого обойтись боссам «Сараево».

Напомним, «Сараево» проиграло БАТЭ первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы со счетом 1:2. Матч прерывался из-за брошенного на поле файера .

По словам главного тренера БАТЭ Алексея Баги, две хорошие зажигалки с трибуны прилетели и ему, он забрал их на сувениры.

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