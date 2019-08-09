Под Ивье в аварии с грузовиком пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 августа около десяти вечера в Ивьевском районе столкнулись грузовик и микроавтобус.

Как сообщает МВД Беларуси, авария случилась на перекрёстке дорог Ивье – Мишуковичи и Совгути – Гончары – Дайлиды. Водитель DAF с полуприцепом выезжал на главную дорогу и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter.



Фото: МВД Беларуси

В аварии пострадали водитель микроавтобуса и пять пассажиров. Пострадавшие госпитализированы.

Выясняются все обстоятельства ДТП, устанавливается виновник происшествия.

В конце июля в Лидском районе микроавтобус врезался в стоявшую фуру.