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Под Ивье в аварии с грузовиком пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 августа около десяти вечера в Ивьевском районе столкнулись грузовик и микроавтобус.
Как
В аварии пострадали водитель микроавтобуса и пять пассажиров. Пострадавшие госпитализированы.
Выясняются все обстоятельства ДТП, устанавливается виновник происшествия.
В конце июля в Лидском районе микроавтобус врезался в стоявшую фуру.
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Новости Беларуси. 9 августа около десяти вечера в Ивьевском районе столкнулись грузовик и микроавтобус. Как сообщает МВД Беларуси, авария случилась на перекрёстке...
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