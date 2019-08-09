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Под Ивье в аварии с грузовиком пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса

10.08.2019 10:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 августа около десяти вечера в Ивьевском районе столкнулись грузовик и микроавтобус.

Как сообщает МВД Беларуси, авария случилась на перекрёстке дорог Ивье – Мишуковичи и Совгути – Гончары – Дайлиды. Водитель DAF с полуприцепом выезжал на главную дорогу и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter.

Под Ивье в аварии с грузовиком пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса
Фото: МВД Беларуси

В аварии пострадали водитель микроавтобуса и пять пассажиров. Пострадавшие госпитализированы.

Выясняются все обстоятельства ДТП, устанавливается виновник происшествия.

В конце июля в Лидском районе микроавтобус врезался в стоявшую фуру.

Погиб пассажир – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 9 августа около десяти вечера в Ивьевском районе столкнулись грузовик и микроавтобус. Как сообщает МВД Беларуси, авария случилась на перекрёстке...
 
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