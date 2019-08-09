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В Витебске произошло столкновение между автобусом и легковушкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 августа примерно в полдевятого вечера в Витебске столкнулись автобус и легковушка.
Как
В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.
Устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка.
На прошлой неделе в Пинске нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус.
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Новости Беларуси. 9 августа примерно в полдевятого вечера в Витебске столкнулись автобус и легковушка. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария...
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