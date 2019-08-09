ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцке водитель Opel сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся

10.08.2019 09:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 августа около семи вечера в Полоцке иномарка сбила подростка на велосипеде.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний водитель за рулём Opel Astra двигался по улице Ленинградской в сторону улицы Чайко. Возле дома № 95 автомобиль наехал на 16-летнего велосипедиста.

В Полоцке водитель Opel сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Несовершеннолетний с травмами был госпитализирован в реанимацию. Водитель после аварии скрылся, но его машина была обнаружена в одном из гаражных массивов. Немного позже во дворе жилых застроек был задержан водитель.

В Полоцке водитель Opel сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

По факту ДТП ведётся проверка.

На прошлой неделе в Осиповичах микроавтобус сбил 10-летнего велосипедиста.

Мальчик пересекал дорогу на красный свет – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 9 августа около семи вечера в Полоцке иномарка сбила подростка на велосипеде. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний водитель за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель сбил парня на велосипеде и скрылся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика