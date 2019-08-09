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В Полоцке водитель Opel сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 августа около семи вечера в Полоцке иномарка сбила подростка на велосипеде.
Как
Несовершеннолетний с травмами был госпитализирован в реанимацию. Водитель после аварии скрылся, но его машина была обнаружена в одном из гаражных массивов. Немного позже во дворе жилых застроек был задержан водитель.
По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе в Осиповичах микроавтобус сбил 10-летнего велосипедиста.
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Новости Беларуси. 9 августа около семи вечера в Полоцке иномарка сбила подростка на велосипеде. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний водитель за...
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