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Худей и помогай. Белорусам предлагают сбросить вес и собрать средства ребенку с онкологией
Источник материала: Tut.by
Белорусский онлайн-проект по похудению «Жиросжигатель» объявил
На протяжении пяти недель участники будут снижать вес под руководством специалистов. По завершению программы (20 сентября) организаторы подсчитают общую потерю веса по всей группе и конвертируют все потерянные килограммы в рубли: 1 рубль — 1 кг. Полученную сумму переведут в благотварительный фонд «Шанс» для помощи Илье Листкову.
— В программу уже зарегистрированно 400 человек, планируем собрать 700−800 человек. Средние потери веса при данном количестве людей составят 3000−4000 кг, так что соберем не меньше 3 тысяч рублей, — надеются организаторы акции.
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«Соберем не меньше 3 тысяч рублей», - надеются организаторы акции
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