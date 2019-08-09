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Худей и помогай. Белорусам предлагают сбросить вес и собрать средства ребенку с онкологией

10.08.2019 11:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский онлайн-проект по похудению «Жиросжигатель» объявил благотворительную акцию: участники, которые присоединятся к проекту с 19 августа, смогут оказать помощь в сборе средств для проведения иммунотерапии ребенку с онкологией.


Фото: pixabay.com

На протяжении пяти недель участники будут снижать вес под руководством специалистов. По завершению программы (20 сентября) организаторы подсчитают общую потерю веса по всей группе и конвертируют все потерянные килограммы в рубли: 1 рубль — 1 кг. Полученную сумму переведут в благотварительный фонд «Шанс» для помощи Илье Листкову.

Илье Листкову 1 год. Мальчик проходит лечение в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии с октября 2018 года. Фонд дважды оплатил необходимое MIBG-обследование в Москве для Ильи по программе «Совершенствование оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями».

Малыш успешно проходит все этапы лечения. Для закрепления полученных результатов и во избежание рецидива заболевания Ильюше рекомендовано пройти курс иммунотерапии анти GD2-антителами. Ранее для получения такой терапии дети отправлялись в зарубежные клиники. Илья — первый ребенок, кому этот вид терапии будет проведен в Беларуси. Терапию необходимо пройти обязательно в ближайшие месяцы.

— В программу уже зарегистрированно 400 человек, планируем собрать 700−800 человек. Средние потери веса при данном количестве людей составят 3000−4000 кг, так что соберем не меньше 3 тысяч рублей, — надеются организаторы акции.

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«Соберем не меньше 3 тысяч рублей», - надеются организаторы акции
 
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