На базе Несвижского РОЧС прошли соревнования среди добровольных пожарных дружин организаций (предприятий) района

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Заместитель начальника Несвижского РОЧС Л.Л. Фраймович поприветствовал всех собравшихся и пожелал участникам удачи в предстоящей борьбе за почетное звание «Лучшая добровольная пожарная дружина Несвижского района».

В соревнованиях приняли участие 7 команд. Продемонстрировав отличную физическую подготовку, скорость, быстроту реакции, а также высокий уровень навыков в работе с пожарным оборудованием, команды достойно выступили на всех трех этапах соревнований: «Одевание боевой одежды», «Боевое развертывание от мотопомпы» и «Преодоление стометровой полосы с препятствиями».









На мероприятии присутствовали все желающие, которые пришли поболеть за понравившуюся команду и понаблюдать за упорной борьбой участников.

По итогам прохождения этапов лучшей добровольной пожарной командой стала добровольная пожарная дружина ООО «Несвижский завод детского питания». Второе место заняла команда добровольных пожарных филиала «Несвижское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». На третьем месте оказались добровольцы Несвижского РГС филиала «Столбцыгаз» УП «Минскоблгаз».









Команда победительница 30 июля представила Несвижский район на ежегодных соревнованиях на лучшую пожарную дружину (команду) Минской области в Борисове. Несвижане — десятые.

Подобные соревнования демонстрируют высокую гражданскую позицию людей, благодаря которым удается предотвратить чрезвычайные ситуации и спасти человеческие жизни.

«НН».