Стреляли. Южная Корея сообщила о пятом за две недели запуске ракет из КНДР

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пишет Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи. Две ракеты неустановленного типа были выпущены с территории КНДР в ночь на субботу, 10 августа. Об этомYonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.





Пуск был осуществлен из города Хамхын (восток Северной Кореи) в сторону Японского моря. Какие-либо подробности о ракетах не сообщаются. Как отмечает агентство, это пятый запуск ракет Северной Кореей за последние две недели.





Yonhap и Fox News уточняют, что КНДР проводит запуски на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи, которые стартовали 5 августа. В Пхеньяне их считают нарушением договоренностей, достигнутых сторонами на переговорах.





Последний запуск прошел 6 августа, по данным Сеула, Пхеньян испытывал новые баллистические ракеты малой дальности под названием KN-23. Одна из запущенных в ночь на субботу ракет, вероятно, схожа с KN-23, заявил источник Reuters.









Президент Дональд Трамп, комментируя один из предыдущих пусков, отмечал, что КНДР использует ракеты малой дальности, что не противоречит соглашению, которое он заключил с Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре. В пятницу, 9 августа, он вновь указал на то, что Пхеньян не задействовал на испытаниях ядерных ракет или ракет большой дальности. Президент США добавил, что получил от Ким Чен Ына письмо, в котором лидер КНРД выразил недовольство в связи с совместными учениями американских и южнокорейских военных.



