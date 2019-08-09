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С Путиным на груди. Как за 20 лет портрет Путина оказался даже на трусах
Источник материала: Партизан
К 20-летию прихода Владимира Путина к власти
bbc.com
В 2016 году ко дню рождения Путина в свет вышла книга под названием «В главной роли. Путин в современной культуре». Это почти 300 страниц фотографий журналов и книг, телевизионных программ, граффити, скульптур, подборок песен и потребительских товаров. Она создает образ великого политика, который заслуживает восхищения и воспевания.Обложка книги «В главной роли. Путин в современной культуре». Издательство — интернет-портал Gosindex.ru
«Образ Владимира Путина давно превратился в бренд. Этот феномен перешагнул масштабы личности и нашей страны», – отметил в интервью Риа Новости главный редактор портала «Госиндекс» Виктор Леванов.
Прокремлевские СМИ даже писали о том, что российский президент стал «мировым культурным феноменом».
Конечно, авторы книги «В главной роли. Путин в современной культуре» не забыли описать и все случаи «искажения» имиджа Владимира Владимировича в западных СМИ, приводя в пример книгу «Новый царь» корреспондента the New York Times Стивена Ли Майерса и даже выпуск журнала Der Spiegel с Путиным на обложке, которая, по мнению авторов книги, является примером «классической европейской демонизации».
Такого, как Путин
За последние 20 лет Путину посвящали песни и календари, публично признавались в любви и даже проводили акции под названием «Порву за Путина».
Зураб Церетели создавал скульптуры, а Никас Сафронов и Николай Копейкин рисовали его портреты. Есть даже картина-икона под названием «Путин Вседержитель» авторства Сергея Суксина.
«Картину нарисовал приблизительно за две недели. В ней очень много государственной символики: олимпийские кольца, нефть, газ, Крым на пиджачке», – рассказывал Суксин в одном из интервью.
Во многом такое восхищение и создания из изображения Путина арт-объектов – результат почти двадцатилетней пропаганды и систематического выстраивания образа идеального лидера, который может и не соответствовать действительности.
Но массовая культура и производители сувениров реагируют на все новые этапы в создании этого имиджа. После аннексии Крыма появилось много футболок и чехлов на телефоны с портретом Путина, которые можно приобрести почти везде – от ларька прессы до аэропорта.
С Путиным на груди
Даже крупные интернет-магазины (особенно китайские) начали пестрить сувенирной продукцией с изображением хозяина Кремля. Есть варианты на любой вкус. Для молодого поколения – Путин в татуировках и в образе Гарри Поттера.
Для фанатов – Путин в образе Цезаря, короля и просто с надписью «All you need is Putin».
Не обходят стороной производители и шутки о военном потенциале России и ее участии в войнах.
Карты, чашки, наклейки на телефон, куклы и даже нижнее белье.
Снимок экрана. Товар на сайте Aliexpress
Снимок экрана. Товар на сайте Ebay
Картина Сергея Суксина «Путин Вседержитель»Картина «Достал» Николая Копейкина
Восхищение властью с одной стороны, и ее высмеивание – с другой, старо как мир. А сувениры – неплохой способ внедрения идеологии в повседневную жизнь. А если воспитан спрос, то будет и предложение.
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