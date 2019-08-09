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С Путиным на груди. Как за 20 лет портрет Путина оказался даже на трусах

10.08.2019 10:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К 20-летию прихода Владимира Путина к власти Belsat.eu собрал самые странные проявления симпатии, иногда ироничной, и восхищения к российскому президенту. От икон до трусов.

С Путиным на груди. Как за 20 лет портрет Путина оказался даже на трусах
bbc.com
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В 2016 году ко дню рождения Путина в свет вышла книга под названием «В главной роли. Путин в современной культуре». Это почти 300 страниц фотографий журналов и книг, телевизионных программ, граффити, скульптур, подборок песен и потребительских товаров. Она создает образ великого политика, который заслуживает восхищения и воспевания.Обложка книги «В главной роли. Путин в современной культуре». Издательство — интернет-портал Gosindex.ru
«Образ Владимира Путина давно превратился в бренд. Этот феномен перешагнул масштабы личности и нашей страны», – отметил в интервью Риа Новости главный редактор портала «Госиндекс» Виктор Леванов.

Прокремлевские СМИ даже писали о том, что российский президент стал «мировым культурным феноменом».

Конечно, авторы книги «В главной роли. Путин в современной культуре» не забыли описать и все случаи «искажения» имиджа Владимира Владимировича в западных СМИ, приводя в пример книгу «Новый царь» корреспондента the New York Times Стивена Ли Майерса и даже выпуск журнала Der Spiegel с Путиным на обложке, которая, по мнению авторов книги, является примером «классической европейской демонизации».

Такого, как Путин

За последние 20 лет Путину посвящали песни и календари, публично признавались в любви и даже проводили акции под названием «Порву за Путина».

Зураб Церетели создавал скульптуры, а Никас Сафронов и Николай Копейкин рисовали его портреты. Есть даже картина-икона под названием «Путин Вседержитель» авторства Сергея Суксина.

«Картину нарисовал приблизительно за две недели. В ней очень много государственной символики: олимпийские кольца, нефть, газ, Крым на пиджачке», – рассказывал Суксин в одном из интервью.

Во многом такое восхищение и создания из изображения Путина арт-объектов – результат почти двадцатилетней пропаганды и систематического выстраивания образа идеального лидера, который может и не соответствовать действительности.

Но массовая культура и производители сувениров реагируют на все новые этапы в создании этого имиджа. После аннексии Крыма появилось много футболок и чехлов на телефоны с портретом Путина, которые можно приобрести почти везде – от ларька прессы до аэропорта.

С Путиным на груди

Даже крупные интернет-магазины (особенно китайские) начали пестрить сувенирной продукцией с изображением хозяина Кремля. Есть варианты на любой вкус. Для молодого поколения – Путин в татуировках и в образе Гарри Поттера.

Для фанатов – Путин в образе Цезаря, короля и просто с надписью «All you need is Putin».

Не обходят стороной производители и шутки о военном потенциале России и ее участии в войнах.

Карты, чашки, наклейки на телефон, куклы и даже нижнее белье.

Снимок экрана. Товар на сайте Aliexpress

Снимок экрана. Товар на сайте Ebay
Картина Сергея Суксина «Путин Вседержитель»
Картина «Достал» Николая Копейкина



Восхищение властью с одной стороны, и ее высмеивание – с другой, старо как мир. А сувениры – неплохой способ внедрения идеологии в повседневную жизнь. А если воспитан спрос, то будет и предложение.
 
 
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К 20-летию прихода Владимира Путина к власти Belsat.eu собрал самые странные проявления симпатии, иногда ироничной, и восхищения к российскому президенту. От икон до...
 
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