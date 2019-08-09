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В России придумали саморазрушающийся спутник

10.08.2019 09:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госкорпорация «Роскосмос» в июне получила патент на изобретение саморазлагающегося спутника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

По замыслу конструкторов, космический аппарат в случае поломки или по окончании срока службы должен принять команду с Земли и самоуничтожиться без остатка. Для этого предлагается использовать материалы, которые при нагревании минуют жидкую фазу и сразу переходят из твердого состояния в газообразное.
Авторы патента поясняют, что таким образом удастся сократить объем космического мусора на околоземной орбите, пишет lenta.ru


27 марта сообщалось, что холдинг «Российские космические системы» (РКС) разработал спутник для «поедания» спутников. Уничтожитель космического мусора способен перемалывать объект и, смешивая получившийся продукт с кислородом и водородом, получать топливо для своего передвижения. Проект комплекса состоит из ловушки, включающей сети в виде купола и конуса, и системы переработки — измельчителя и специальной мельницы.
 
 
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Госкорпорация «Роскосмос» в июне получила патент на изобретение саморазлагающегося спутника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по...
 
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