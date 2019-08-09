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Топ-6 иностранных бизнесменов, которым Лукашенко решил помочь заработать миллионы

10.08.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Их сотрудничество развивалось не по законам, а по понятиям.

Топ-6 иностранных бизнесменов, которым Лукашенко решил помочь заработать миллионы
Гагик Царукян делает подарки семье Лукашенко, Фото: president.gov.by
Беларусь в силу разных причин не является привлекательной страной для инвесторов. Но время от времени сюда приходят крупные игроки, которые получают возможность зарабатывать в нашем государстве благодаря личной договоренности с Александром Лукашенко. Как правило, он предоставляет им льготы, а они одаривают его подарками. 

UDF.BY рассказывает, кто из иностранцев сумел добиться расположения руководителя Беларуси.

Братья Каричи 



Лицом сербских инвесторов выступает Драгомир Карич, которого в Беларуси хорошо знают. Но он лишь один из братьев, среди которых, по крайней мере раньше, самым могущественным был Боголюб Карич.

Лукашенко сдружился с ними в конце 2000-х. Затем сербские инвесторы превратились в крупнейшего застройщика в Минске. Теперь братья Каричи строят «Маяк Минска», «Минск-Мир», Vogue, «Парк Челюскинцев», бизнес-центр «БК Капитал» (на Октябрьской площади). 

По итогам прошлого года бизнес сербов показал рекордную прибыль (более 50 млн долларов) и вошел в число самых прибыльных компаний Беларуси.

Считается, что право на стройки сербы получили по решению руководителя Беларуси. Он же продлял им сроки реализации инвестпроектов.

Семья Бакиева


Фото: president.gov.by

Когда-то Лукашенко приютил в нашей стране потерявшего власть президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который, как оказалось, бежал с родины не с пустыми руками. По некоторым данным, его семья могла прихватить с собой 200-300 млн долларов. 

«Мы на шее у белорусского государства не сидим», — сказал как-то политик, заочно приговоренный в Кыргызстане к 30 годам лишения свободы.

Недавно выяснилось, что в новосозданной «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» обнаружилась доля племянника экс-президента Асылбека Салиева. Семья Бакиевых ведет бизнес в Беларуси через шотландские офшоры. 

«Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» строит в Пуховичском районе крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов. Стоимость проекта – 733 млн долларов. 

Михаил Гуцериев

Российский олигарх и руководитель Беларуси тесно общаются около двадцати лет. Лукашенко не открестился от друга, даже когда тому пришлось бежать из России. Сегодня Михаил Гуцериев – возможно, самый богатый бизнесмен, активно работающий в Беларуси.

Самое важное, что Лукашенко дал ему право построить в стране новый калийный комбинат, который при определенных обстоятельствах может стать конкурентом «Беларуськалию».

Гуцериев также занимается поставками нефти, строительством, владеет гостиницей Renaissance, IT-компаниями и многим другим.

Олигарх периодически делает подарки руководителю Беларуси. Недавно Лукашенко летал над чернобыльскими районами на новом вертолете за 14 млн долларов, который купил Гуцериев.

Петер Шпулер


Фото: president.gov.by

Швейцарский бизнесмен и владелец производителя рельсового электротранспорта «Штадлер» при активной поддержке Лукашенко построил завод в Фаниполе. 

Петер Шпулер заявлял, что «восхищен» условиями работы в Беларуси и, вполне вероятно, это правда. 

В 2013 году Лукашенко распорядился предоставить его компании статус резидента свободной экономической зоны «Минск», дающий налоговые и таможенные льготы. Этот статус обычно дается производителям, работающим на экспорт. Но продукция «Штадлера» уже используется Белорусской железной дорогой и будет закуплена минским метрополитеном. Тестируют в столице и трамвай «Штадлера». 

Гагик Царукян

Армянский олигарх долгое время имеет возможность развивать свой бизнес в Беларуси, обладая прямым доступом к Лукашенко, но пока по каким-то причинам большого успеха не добился. Хотя еще в 2012 году олигарх открыл в Минске производство по розливу армянского коньяка (ООО «Армянский Стандарт»). 

С другой стороны, не так давно армянские СМИ писали о его выгоде на родине: вроде бы Беларусь приобрела здание для посольства в Ереване за сумму, превышающую рыночную в четыре раза (2 млн долларов) – и купило его у бизнесмена, связанного с Гагиком Царукяном.

Олигарх делает подарки семье Лукашенко: например, младшему сыну Николаю от него досталась пара белых львят.

Александр Муравьев


Фото: president.gov.by

Судьба австрийского бизнесмена российского происхождения оказалась самой незавидной. Благосклонность Лукашенко для него обернулась тюрьмой.

В 2000-х Александр Муравьев стал в Беларуси «стекольным королем» и получил контроль над «Мотовело» – по указу Лукашенко. Бизнесмен обещал много инвестировать в предприятие, чтобы вернуть ему былую славу.

Но не получилось, хотя руководитель Беларуси был уверен, что помогает Муравьеву – например, отсрочкой по возвращению кредитов. Бизнесмен так и не вложил обещанные деньги и в 2015 году его арестовали.

Сначала его осудили на 11 лет за мошенничество и хищение, а затем еще на 3 года за уклонение от уплаты налогов.

Лукашенко негодовал:

«Он же ко мне приполз. Я ему обеспечил все: от крыши до поддержки самой реальной. И он начал жульничать. Пообещал 20 миллионов вложить, создать прекраснейшее предприятие… И он уже пришел к председателю горисполкома c предложением продать эти земли, потому что неперспективное развитие велосипедного производства».
 
Теги: Минск
 
 
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Их сотрудничество развивалось не по законам, а по понятиям.
 
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