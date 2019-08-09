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В парке Челюскинцев установят новые аттракционы для детей
10.08.2019 11:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Сейчас в парке Челюскинцев при входе с правой стороны недалеко от танцплощадки идет строительство новой детской площадки. Я предполагаю, что в течение месяца эти работы завершатся. Там будет установлен новый аттракцион «Лабиринт» - трехуровневый, размерами 6х13 м. Здесь также разместятся надувной комплекс «Саванна», мини-джет и батут», - слова Жихарева приводит
В эти выходные в парке Челюскинцев можно будет опробовать новый аттракцион «Виртуальный телепорт», его взяли в аренду.
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