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Таксисты потребовали бесплатный въезд в минский аэропорт. Чиновники отказались решать проблему

10.08.2019 10:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Месяц назад, 6 июля, на сайте petitions.by появилась петиция, в которой таксисты изложили свою боль по поводу поездок в аэропорт: «На территории Нацаэропорта действует система платного заезда. Только первые два раза в день таксист имеет право заехать на территорию бесплатно. Третий раз и все последующие — за 10 рублей. Эти деньги водитель отдает из собственной прибыли»,  – писали в петиции. 

Ограничение для служб такси действительно очень болезненное – из-за него минские таксисты теряют и прибыль, и клиентов. Увеличивает накал негодования и тот факт, что официальное «такси от аэропорта» пошлинами не облагается, и может заезжать на территорию аэропорта бесплатно, сколько ему будет нужно. Искусственно создается монополия трансфера от аэропорта, которым редко пользуются минчане из-за его стоимости – от 30 рублей «в любую точку Минска». 

«Перевозчики при осуществлении своей деятельности уплачивают все необходимые налоги, сборы и пошлины, как и служба трансфера аэропорта, и в соответствии с законодательством имеем право осуществлять деятельность и брать пассажиров на территории всей страны и всех ее транспортных объектов, одним из которых является аэропорт», – писали в петиции. Авторы обращения также отметили, что заезжать на территорию аэропорта больше двух раз в сутки «в течение рабочей смены» – производственная необходимость. И задались вопросом, почему за нее приходится платить из собственного кармана. 

Еще одно важное примечание: доступ в зоны прилета и вылета имеет только официальный трансфер от аэропорта. Стоянка «обычных» такси находится далеко от этих зон, поэтому клиенты часто даже не видят альтернативы. 


Что требовали таксисты: 


Запретить аэропорту брать дополнительную плату с перевозчиков, «законно осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобилями такси и по аренде автомобиля с водителем» при третьем и последующих в течение суток заездах на его территорию. 
Обязать аэропорт расположить дополнительную стоянку такси в зонах вылетов и прилетов. «Также обеспечить возможность бесплатного размещения на этих стоянках автомобилей перевозчиков без ограничения по возрасту автомобиля в десять лет». 
Рассмотреть вопрос о введении нового тарифа — 0,7 руб./км для перевозчиков, действующих в аэропорту. «Работа по заявляемым более низким тарифам, чем озвученный минимальный уровень в руб./км, а тем более ниже ныне действующего среднего 0,5 руб./км, является не рентабельной». 

Петицию подписали 360 человек. 19 июля она была отправлена в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. 


Официальный ответ: 


8 августа от ведомства пришел ошеломительный ответ. Правда, не от МАРТА, а Министерства транспорта и коммуникаций. На сайте petitions.by вкратце изложили его суть: «Площадки для стоянки такси определяются местными исполнительными и распорядительными органами, либо оператором такси в случае его определения вышеуказанными органами. При внесении изменений в соответствующие законодательные и нормативные правовые акты в установленном порядке будут рассмотрены все имеющиеся предложения».

Проще говоря, МАРТ отмахнулся от таксистов, решил, что их проблема с платным заездом в аэропорт – не его проблема. Мол, все вопросы к аэропорту. 

 
Теги: Минск
 
 
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Месяц назад, 6 июля, на сайте petitions.by появилась петиция, в которой таксисты изложили свою боль по поводу поездок в аэропорт: «На территории Нацаэропорта действует...
 
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