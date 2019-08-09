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Белый дом решил дать властям право надзора над контент-политикой соцсетей

10.08.2019 11:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белый дом готовит проект исполнительного распоряжения, которое наделяет Федеральную комиссию по связи (FCC) полномочиями по надзору за тем, как американские IT-гиганты размещают и удаляют на своих сайтах контент, сообщает CNN со ссылкой на "многочисленные" осведомленные источники и выдержки из законопроекта.

Как отмечается, документ затронет крупные технологические компании - Facebook, Twitter и другие. Проект призывает FCC разработать новые правила, регулирующие размещение и удаление контента на сайтах соцсетей.

CNN уточняет, что проект приказа еще "на ранних стадиях" и может быть изменен. При этом администрация президента США Дональда Трампа призывает Федеральную торговую комиссию учитывать новые правила при расследовании или при подаче судебных исков против компаний-нарушителей.

По данным телеканала, авторы законопроекта утверждают, что приказ призван расширить полномочия соцсетей по управлению контентом. Однако работа над этим документом, считает CNN, также может отражать недовольство Трампа информационной политикой соцсетей по отношению к консервативным силам. Президент США неоднократно указывал на то, что IT-гиганты якобы ущемляют права консерваторов.

В Белом доме отказались непосредственно прокомментировать проект приказа. При этом там CNN напомнили слова Трампа с его встречи с правыми активистами соцсетей. Тогда глава Соединенных Штатов пообещал "изучить все регулятивные и законодательные решения для защиты свободы слова".

 
 
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Белый дом готовит проект исполнительного распоряжения, которое наделяет Федеральную комиссию по связи (FCC) полномочиями по надзору за тем, как американские...
 
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