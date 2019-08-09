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В Мингорисполкоме рассказали, как изменится после капремонта ритуальная площадка под площадью Победы

10.08.2019 11:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нижняя ритуальная площадка, которая находится в подземном переходе под площадью Победы, видоизменится при капремонте с модернизацией памятного места. Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Адександр Дорохович.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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— Предполагается, что там появится диапроектор, который будет транслировать видео военной тематики. Сама площадка будет ограждена от остального подземного перехода стеклянными дверями, внутри установят скамейки, чтобы посетители могли присесть, на стенах появятся панно о войне, — добавил Дорохович.

Говоря о капремонте площади Победы в целом, он уточнил, что вчера получено разрешение от Министерства культуры на проведение демонтажных работ. К ним приступят в ближайшее время. Предстоит снять покрытие площадки, оценить состояние того, что под ним и, исходя из этого, определять объемы работ.

Как сообщалось ранее, капремонт площади завершится к 9 мая 2020 года.

— Точно будем менять стилобат монумента, реконструировать обелиск, делать электроподогрев гранитного покрытия памятного места, — рассказывали в «Горремавтодоре».

По словам Дороховича, при капремонте изменится концепция озеленения площади, будет решен вопрос стационарного источника питания, от которого сможет работать аппаратура при проведении мероприятий на знаковом объекте.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Дороховича, при капремонте изменится концепция озеленения площади, будет решен вопрос стационарного источника питания, от которого сможет работать...
 
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