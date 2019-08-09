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Происшествия, криминал

10.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Увидели, взяли, потратили

Чрезвычайную «находчивость» проявили пятеро несовершеннолетних жителей Городокского района, которые, обнаружив в банкомате забытую карточку, решили воспользоваться «подарком судьбы» и совершили не менее 52 операций по оплате товаров в магазинах родного города.

Приятели нашли карту и вместо того, чтобы попытаться вернуть её законному владельцу, отправились по магазинам. Зная, что при покупке на сумму, не превышающую 20 руб., вводить пин-код не нужно, они покупали приглянувшиеся товары именно на эту сумму. Итогом турне по магазинам Городка стало то, что счёт владельца банковской карты «похудел» на 339 руб.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь — хищение путём использования компьютерной техники.  Им грозят штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью или без лишения.

По материалам Городокского РОСК подготовила Любовь ШЛЕЙКО.

 

 
 
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Увидели, взяли, потратили Чрезвычайную «находчивость» проявили пятеро несовершеннолетних жителей Городокского района, которые, обнаружив в банкомате забытую...
 
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