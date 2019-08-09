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Белорусские теннисистки узнали своих соперниц на турнире в Цинциннати

10.08.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские теннисистки узнали своих соперниц на турнире в Цинциннати
Фото из открытых источников

В американском Цинциннати состоялась жеребьевка первого круга женского одиночного турнира. Первой ракетке Беларуси Арине Соболенко (9-е место в рейтинге WTA) выпало соперничать с хорваткой Петрой Мартич (21).

Белорусские теннисистки узнали своих соперниц на турнире в Цинциннати Есть ли у нас сильные молодые теннисистки, кроме Соболенко?

Виктория Азаренко (39) сыграет с швейцаркой Белиндой Бенчич (12). Александра Саснович (46) померится силами с одной из победительниц квалификации.

Турнир в Цинциннати, призовой фонд которого превышает $2,6 млн, пройдет с 12 по 18 августа.

Тем временем, Виктория Азаренко продолжает выступление в парном разряде турнира в канадском Торонто. В дуэте с австралийкой Эшли Барти белоруска вышла в полуфинал, в напряженном поединке обыграв бельгийку Кирстен Флипкенс и представительницу Тайваня Се Шувей – 4:6, 6:2, 10:5.

За выход в финал Азаренко и Барти сыграют с чешским тандемом Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Матч предварительно состоится 10 августа в 21.30 по белорусскому времени.

 
 
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Престижный теннисный турнир с призовым фондом более $2,6 млн пройдет с 12 по 18 августа.
 
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