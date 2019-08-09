Большие маневры: как сотрудник ГАИ выезжал со стоянки в Минске

Источник материала: Tut.by

Маневры патрульного авто ГАИ, которые он совершал при выезде с парковки в Минске, засняли очевидцы. Видео было опубликовано в телеграм-канале Nexta .

Инцидент произошел на бесплатной парковке возле здания № 57 по проспекту Дзержинского, что возле станции метро «Михалово». Очевидец снял на камеру, как со стоянки выезжал служебный автомобиль ГАИ: инспектор, который управлял патрульной машиной, несколько раз сдавал то назад, то проезжал вперед. При этом он задел припаркованный Mercedes. Известно, что борт 745 принадлежит ГАИ Фрунзенского района Минска.

Там AUTO.TUT.BY навыки управления автомобилем своего сотрудника комментировать не захотели, а вот по поводу ДТП сообщили, что оно было оформлено как положено протоколом.

— Инспектор, который повредил припаркованную машину, никуда не уезжал. После происшествия вызвали владельца припаркованного Mercedes, на месте был оформлен протокол о ДТП. Европротокол оформлять не стали, так как поврежденная машина все же очень дорогая.