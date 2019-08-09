Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

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По словам певицы, запланированные на август концерты были сорваны центром и его руководством.





— Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что ж, как я понимаю, я не первая, — написала исполнительница.





life.ru Она подчеркнула, что теряет дар речи "перед зияющей подлостью и бесчестьем", и отметила, что её предупреждали годами, пишет





Напомним, 8 августа официальный представитель Наргиз сообщил о решении продюсерского центра Максима Фадеева разорвать контракт с певицей.



