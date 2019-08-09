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Крупная авария под Ивье: столкнулись микроавтобус и фура, 6 человек госпитализированы
Источник материала: Партизан
Под Ивье столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль DAF с полуприцепом, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Информация об этом размещена в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой,
ДТП произошло накануне в 22.05 на перекрестке автодорог Ивье-Мишуковичи и Совгути-Гончары-Дайлиды при выезде фуры на главную дорогу. Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров госпитализированы в Ивьевскую центральную районную больницу. Фото из Telegram-канала МВД На место происшествия незамедлительно выехали представители Ивьевского РОВД, ГАИ, следователи, судмедэксперты и МЧС. "Иные обстоятельства ДТП, в том числе его виновник, устанавливаются", - говорится в сообщении.
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Под Ивье столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовой автомобиль DAF с полуприцепом, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
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