Алла Галушко — известнейшая в Могилеве чиновница, курирует вопросы проведения социальной политики в области организации и охраны труда, заработной платы, занятости населения, идеологической и информационной работы с населением, связей с общественностью, социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма, социальной защиты населения, государственной молодёжной политики, законности, правопорядка, прав граждан. Свои предложения по вышеперечисленным темам А. Коркин изложил в отдельном посте, который опубликовал в том же сообществе, где появился его комментарий, с которого все началось. Приводим текст поста (стилистика, орфография и пунктуация сохранены).





«Я далеко не писатель, не журналист, я обычный житель города, далёкий от политики, поэтому выскажу своё личное мнение, а вы можете поддержать, дополнить или не согласиться с моим мнением.





Алла Александровна курирует всю социальную сферу в нашем городе, образование, культуру, здравоохранение и прочее.





Казалось бы, старается для народа, но в каждом социуме есть «неблагодарные свиньи», которым всё не так. Видимо, я один из них.





Давайте по порядку.





Опустим охрану труда, зарплату и занятость населения. Все мы знаем, что Могилёв — беднейший город в стране с нищенскими зарплатами. Но, когда десять человек получают по 400 рублей, а их начальник 4000 рублей, «средняя температура по больнице» главврача устраивает. А безработными у нас считают только тех, кто стал на учёт на бирже труда. Все остальные — тунеядцы.









Идеология





В чём заключается наша идеология, главная национальная идея? «Всё должно делаться для человека и в интересах Беларуси». А теперь копнём глубже, что делают для человека в нашем городе? Дороги — больная тема Могилёва. Спасибо, к середине лета залатали почти все ямы на центральных улицах.





Надолго ли этого ремонта хватит? Про дворы забыли...





Очистка дорог от снега и наледи в зимний период. В первую очередь дворники скребут площадь Ленина и тротуары у горисполкома, а народ просят самостоятельно почистить снег во дворах. А вы Алла Александровна, прогулялись бы после снегопада по пешеходной Ленинской, по тем «козьим тропам», что натоптал народ.





Общественный транспорт. Вы когда-нибудь ждали троллейбуса под «дырявой» остановке во время проливного дождя? А зимой катались в автобусах, когда в нём холоднее, чем на улице? Вряд ли чиновники, разъезжающие на служебных авто, меня поймут.







Можно привести кучу таких примеров, и каждый раз оказывается, что всё у нас делается не для человека, а для конкретных людей. Даже марафет в городе наводят только по случаю приезда важных гостей (Спасибо Володе Путину, что навестил наш город!). О какой идеологии может идти речь?





Образование





Когда жители нового района просят, наконец, построить школу и сад для детей, которые предусмотрены генпланом, из горисполкома приходят отписки, что существующие детские сады и школы не загружены на 100%. Только забывают уточнить, что в расчёт берут нормы тех годов, когда эти школы и сады были построены.





А сегодняшние нормы предусматривают не больше 20-25 человек в классе. Обеспеченность школ и детских садов оставляет желать лучшего. Дети пользуются мебелью еще из моего детства!





Поэтому родители самостоятельно делают ремонты, покупают стульчики и шкафчики, и даже игрушки для своих детей. Зато по телевизору нам показывают свежепостроенный детский сад в Казимировке, с новой мебелью, игрушками...





Здравоохранение





Вы были в поликлинике на Кирова? Узкие тесные коридоры, не протолкнуться. Талончиков нет, очереди к узким специалистам на месяц вперед. Зато власти отчитываются, что закупили новое оборудование, аппарат МРТ и пр. Только попасть на этот МРТ можно по записи через полгода, когда он может и не понадобиться.





В больницу я вам тоже не рекомендую попадать, место на коридоре вам будет обеспечено 100%, а вот в палату вы попадёте в лучшем случае, если кто-то выпишется. Но я никогда не встречал в больницах чиновников, лежащих на кровати в общем коридоре. Странно... Лучший выход из ситуации — не болеть.





Физическая культура, спорт и туризм





Для обычного жителя города в этой сфере изменений практически нет. Хотите заниматься спортом — идите на фитнес!





Из серьезных спортивных объектов у нас: Ледовый дворец, Олимпиец, Зал гимнастики, Торпедо и несколько бассейнов. В Заднепровье вообще только один бассейн, и не все знают, где он находится.





Для чего построили площадку для мини гольфа — не известно. Обычному жителю города можно только сходить покататься на коньках (зимой, на выходных и вечером) и поплавать в бассейне с сотней таких же желающих.





Хоккейные коробки, их заливают только один раз зимой, и гонять по такому льду в хоккей не реально. Самовольные горки для тюбингов запретить, засыпать песком и установить таблички!





Футбольные поля можно пересчитать по пальцам, и все они находятся далеко не в лучшем состоянии. Баскетбольные/волейбольные огороженные площадки засыпаны щебнем. Щебнем, Карл!





Вы, товарищи из горисполкомов, вы играли когда-нибудь в баскетбол? На щебне? Для чего сделаны эти площадки? Для галочки в ваших очередных отчётах перед вышестоящим руководством? (На фото баскетбольная площадка в Могилёве, которая не пользуется спросом у местных жителей, и аналогичная бесплатная площадка в небольшом европейском городке, с подсветкой, со скамейками, со специальным покрытием).





Стандартное оснащение дворовых площадок: турник, лесенка и пару качелей, и это в лучшем случае. Площадки для занятия спортом у нас тоже можно пересчитать по пальцам.





Еще спасибо, что начали велодорожки строить. Благо, минское велосипедное сообщество помогает лоббировать интересы велосипедистов. Но с одного боку мы строим, а с другого — запрещаем. Кому мешали велосипедисты на Ленинской? Какую альтернативу вы предложили?





А вы знаете, что нужно сделать, что бы провести спортивное мероприятие? Нужно утвердить положение в горисполкоме, получить разрешение, оплатить работу скорой помощи, которая там будет просто стоять. Столько бюрократии! Не каждому это под силу, и не каждому по карману. Поэтому все спортивные мероприятие у нас проходят с подачи горисполкома и с массовым загоном людей, которым эти мероприятия попросту не интересны.





А если вы хотите провести спортивный забег среди жителей своего района — нельзя, запрещено, несанкционированное массовое мероприятие!





В общем, физической культуры у нас нет, потому что нет для этого ни спортивных площадок, ни инфраструктуры, ни законодательства.









Социальная сфера





Здесь я понимаю не спортивные площадки, а места отдыха граждан.





Да, Подниколье преобразилось, спасибо!!!





«Детские карусели» возле ДК области... Скоро они уже развалятся? Эти грохочущие и скрипящие аттракционы можно в фильме ужасов снимать! Причал на берегу Днепра, который строили, строили и, наконец, построили... Для кого, для чего? Теплоходы причаливают рядом с ним!





«Гребная база» на берегу Днепра... Такие грандиозные планы были, прекрасный спортивный объект, благоустройство, зона отдыха... Но, стоит долгострой, разваливается...





Парки... Хм! А где у нас есть парки? Парк 60-летия Великого Октября — место для выгула собак и распития спиртных напитков? Кроме хиленьких деревьев там практически ничего нет.





Парк Горького, изрядно он уже поредел, да еще церковь влепили туда.





Печерский лесопарк облагорожен лишь около Печерского озера, всё остальное — дикая лесополоса. Основная масса зелени осталась лишь по берегам Днепра и возле Дубровенки.





Да и вообще, где эти тысячи высаженных деревьев, о которых вы пишете?! Вы вообще помните, как выглядели улицы Могилёва лет 20-30 назад? Проспект Пушкинский утопал в зелени, в центре города была куча деревьев. Где это всё? Зачем срезали ели у горисполкома? Зачем срезали ели возле ДК области? Зачем срезали огромную, красивейшую иву возле диагностического центра? Что теперь вместо них? Цементная плитка? Посетите другие города, тот же Гомель, Витебск . Прекрасные «зелёные» города.





Дальше про места отдыха. Могилёвские пляжи)))) Смешно, да? Алла Александровна, вы куда ходите купаться? Какой пляж предпочитаете? Как вам благоустройство пляжей? На турецкие «пять звезд» не тянут?





Из главных благоустройств: десяток лежаков, иногда зонтиков, раздевалка, биотуалет. Всё! Ну а что вам ещё надо, люди?





В Фатинскую затоку стекает ливнёвка. В Днепр, кстати, тоже. Поэтому купаться там можно только месяц в году.





Святое озеро — прекрасное место отдыха для жителей города, но дела до него нет у чиновников, других дел невпроворот, арку к Форуму достроить нужно!





Да даже взять обычные улицы города, не в центре. Лавочек нет, урны для мусора искать нужно, тротуары разваливаются, бордюры высоченные, туалеты только в торговых центрах.





Вся социальная сфера в городе: построить десяток бетонных коробок для людей и влепить туда пару торговых центров. Всё!









Культура





Какие там у нас культурные мероприятия проходят? Парады и шествия? Когда перекрываются все центральные улицы город, когда эвакуаторы оттаскивают машины, когда нельзя ни проехать, ни припарковаться, когда загоняют туда людей из школ, ВУЗов, с предприятий, дабы создать массовость.





Для кого это всё? Для галочки? Потешить своё самолюбие? Так почему не провести этот парад или шествие в месте для массовых мероприятий, на стадионе возле ДК ЗИВ? Что это за пережиток прошлого, когда по улицам идут ряженые или несут сырки и молоко «Бабушкина крынка»?





Концерты и мероприятия на улицах: заборы, оцепления, куча милиции, рамки металлодетектора. Вы кого боитесь, ИГил, боевиков из Сирии? Милиция должна работать скрытно и ненавязчиво, как это делают в других Европейских городах, а не загонять людей за забор после тщательного досмотра, как в концлагере. Хотя бы только из-за этих кордонов, «автозаков» и кучи милиции народ не хочет ходит на массовые мероприятия, потому что сложно расслабиться в такой обстановке.





А на концерт в честь «проноса огня европейских игр» вообще могли пройти только избранные и приглашённые, а обычный народ мог наблюдать всё это действо только из-за оцепления, если не мешали флаги и деревья. Что мешало развернуть экраны телевизоров для лучшего обзора? Зачем надо было ставить заборы и кресла перед сценой? Что бы чиновники из горисполкома могли спокойно насладиться концертом?





У нас любое культурно-массовое мероприятие похоже на концерт для избранных и по строго отведенному сценарию, откатанному за десяток лет: концерт, гимн, салют!





Дайте другим людям бразды правления, молодым, со свежим взглядом, со свежими идеями, и вы увидите, как преобразится город, что не нужно загонять людей, перекрывать улицы.





В городе полно талантливой молодёжи, отдайте им Ленинскую, пусть поют, играют и танцуют. Всем будет хорошо. Пусть культурными мероприятиями займётся Стукалов (ЦГИ) со своей командой, у них хорошо получается. И, заметьте, без разнарядок в школы и на предприятия.





Конструктивные предложения:





1. Уступить место молодым, талантливым людям со свежими идеями и взглядами.





2. Быть ближе к народу. Прогуляться по городу пешком, проехать на общественном транспорте, на велосипеде, посидеть в очереди в обычной поликлинике, пообщаться с обычными людьми, услышать, чего они хотят. Выходите в интернет, в социальные сети, читайте комментарии, реагируйте, общайтесь.





3. Прекратите заниматься бюрократией, дайте свободу людям в плане организации и проведения массовых мероприятий, концертов и соревнований, без милиции и скорой помощи, по уведомительному принципу. Дайте зелёный свет талантливой молодёжи, пусть реализовывают себя.





4. Займитесь озеленением города и его облагораживанием (тротуары, дорожки, места отдыха, лавочки, мусорки, туалеты).





5. Создайте инфраструктуру для занятия спортом, не лепите вы для галочки, продумывайте все до мелочей. Не можете сами, спросите у народа, у специалистов. Если это футбольное поле, там должен быть ровный газон. Если это площадка для баскетбола — сделайте специальное покрытие. Если это детская площадка, то не нужно там десяток однотипных металлических горок, сделайте одну, но хорошую.





6. Создавайте социальную инфраструктуру в новых районах одновременно со строительством жилья, а не потом, как-нибудь, если будут деньги.





7. Создавайте новые места отдыха для горожан и приведите в порядок уже существующие. В нашем городе есть красивое «Святое озеро», огромная набережная Днепра. Но всё это не используется.





8. При проведении культурно-массовых мероприятий учитывайте пожелания жителей города, прекратите загонять школьников и студентов, наймите талантливых, молодых режиссёров.





Я прошу простить за сумбурные мысли, многабукаф, возможные ошибки в тексте. Я высказал своё личное мнение, а вы можете согласиться, либо нет, можете дополнить своими замечаниями, либо возразить, это ваше право.





С уважением, житель города Могилёва».



