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Как в Минске борются с автомобильными пробками

10.08.2019 12:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предусмотрен ли для столичных светофоров сезонный график работы и как устроена система регулирования дорожного движения — об этом и не только корреспондент агентства «Минск-Новости» узнал в отделе технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как в Минске борются с автомобильными пробками
В старых советских фильмах можно видеть, как на больших перекрестках в стеклянной будочке восседает инспектор ГАИ и вручную переключает светофоры. Легко посчитать, сколько бы таких инспекторов понадобилось столице, ведь в Минске сейчас работают 740 светофоров. К счастью, в наше время регулировать транспортные потоки помогают современные технологии, в частности автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). Она не просто объединяет светофоры в единую сеть, обеспечивая их работу, но и руководит процессом.

В центральном управляющем пункте АСУДД в глаза сразу бросается видеостена, на которую в реальном времени выводится изображение десятков столичных перекрестков. Перед инженерами ГАИ — еще и мониторы с картой Минска с розовыми, серыми и красными точками на ней.

— Благодаря карте мы наглядно представляем всю картину действующих светофоров. Например, если зажегся красный сигнал, значит, возникли проблемы. Высылаем ремонтную бригаду, — объясняет инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома лейтенант милиции Елена Кеда.

— Все ли 740 светофоров Минска включены в автоматизированную систему? И как реально она работает?

— Подключены 540 на основных магистралях: пр. Независимости, Победителей, Партизанском, Дзержинского, а также на подавляющем большинстве улиц. Исключение составляют только периферийные незагруженные участки.

На компьютер приходит сигнал с присоединенных к системе светофоров, и мы можем ими управлять. Также изображения с камер наблюдения на магистралях выведены на видеостену, и у нас есть возможность отслеживать дорожную обстановку, например заторы. Что-то регулируем сами или передаем информацию в дежурную часть, чтобы на месте вмешался инспектор. Для пр. Машерова применяются противозаторовые алгоритмы. Они основываются на работе магниторезистивных датчиков и видеодетекторов.

Кстати, действие этой чудо-техники можно наблюдать на перекрестке, где находится редакция «Вечернего Минска». Магниторезистивные датчики вмонтированы в проезжую часть перед перекрестком со всех сторон. За картиной со светофорных рам наблюдают камеры типа «рыбий глаз». Датчики отслеживают интенсивность потока на перекрестке, и программа подбирает оптимальный алгоритм работы светофоров. Организовано все умно: когда машина наезжает на датчик, он посылает сигнал в АСУДД. Система обрабатывает данные за определенный промежуток времени и корректирует план координации светофоров. В результате пропускная способность возрастает на 15–20 %.

Такая интеллектуальная система есть только на пр. Машерова. В ближайшей перспективе — установка детекторов транспорта и внедрение противозаторового управления на втором транспортном кольце.

— АСУДД сама регулирует работу светофоров?

— Да. У нас запрограммирован режим работы светофоров, есть посуточные планы координации, и система сама их включает. Например, утренние и вечерние планы координации отличаются от дневных из-за часов пик. Существуют отдельные планы на пятницу и воскресенье, также есть планы выходного дня, когда транспорта меньше, а пешеходов больше. Все это «зашито» в системе.

— Есть ли у светофоров летний график?

— От времени года трафик зависит незначительно, в Минске транспорта много в любой сезон. Для столицы важнее изменение режимов работы светофоров в часы пик, с 8 до 10 часов утра и с 16 часов. Ближе к 19 часам интенсивность падает.

— С какой скоростью нужно ехать, чтобы всегда попадать на зеленый сигнал?

— На магистралях светофоры настроены так, чтобы за один раз могли проехать как можно больше машин. Это почти не зависит от скорости вашего движения.

Фото Тамары Хамицевич и из Интернета
 
Теги: Минск
 
 
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Предусмотрен ли для столичных светофоров сезонный график работы и как устроена система регулирования дорожного движения — об этом и не только корреспондент...
 
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