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«Евроопт» подал в суд на менеджеров поставщиков из кейса «Широких»

10.08.2019 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судебная история иска компании «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») к МАРТ нашла свое продолжение. Как стало известно Office Life, ретейлер подал кассационную жалобу. Более того, гигант отечественной сетевой торговли подал иски против сотрудников компаний-поставщиков, о которых упомянуто в решении МАРТ по кейсу «Широких».

Ответчиками в том числе будут менеджеры компании «Айскинг» (дистрибьютор различных замороженных полуфабрикатов, глазированных сырков, мороженого, пельменей).

Напомним, что «Евроторг» проиграл МАРТ судебный процесс, пытаясь доказать, что сеть не давила на поставщиков, борясь с мелким конкурентом — фирмой «Широких», которая держит небольшую сеть магазинов «Два гуся» в Гомеле.


Пару лет назад «Широких» пожаловалась на «Евроторг» в МАРТ. Компания получала сообщения от менеджеров компаний-поставщиков, в которых фактически те признавали давление «Евроторга». Крупная сеть вела свой мониторинг цен на полках «Широких». Если где-то сумма была ниже, «Евроопт» начинал давить на оптовика, пока тот не добьется такой же наценки у сети «Широких».
 
Теги: Гомель
 
 
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Судебная история иска компании «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») к МАРТ нашла свое продолжение. Как стало известно Office Life, ретейлер подал кассационную жалобу....
 
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