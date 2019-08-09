|
«Евроопт» подал в суд на менеджеров поставщиков из кейса «Широких»
Источник материала: Партизан
Судебная история иска компании «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») к МАРТ нашла свое продолжение. Как стало известно Office Life, ретейлер подал кассационную жалобу. Более того, гигант отечественной сетевой торговли подал иски против сотрудников компаний-поставщиков, о которых упомянуто в решении МАРТ по кейсу «Широких».
Ответчиками в том числе будут менеджеры компании «Айскинг» (дистрибьютор различных замороженных полуфабрикатов, глазированных сырков, мороженого, пельменей).
Напомним, что «Евроторг» проиграл МАРТ судебный процесс, пытаясь доказать, что сеть не давила на поставщиков, борясь с мелким конкурентом — фирмой «Широких», которая держит небольшую сеть магазинов «Два гуся» в Гомеле.
Пару лет назад «Широких» пожаловалась на «Евроторг» в МАРТ. Компания получала сообщения от менеджеров компаний-поставщиков, в которых фактически те признавали давление «Евроторга». Крупная сеть вела свой мониторинг цен на полках «Широких». Если где-то сумма была ниже, «Евроопт» начинал давить на оптовика, пока тот не добьется такой же наценки у сети «Широких».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебная история иска компании «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») к МАРТ нашла свое продолжение. Как стало известно Office Life, ретейлер подал кассационную жалобу....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)