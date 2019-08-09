На Неймара подали в суд за избиение болельщика

По информации издания, причиной стал инцидент, произошедший на стадионе после проигранной парижанами встречи с «Ренном» за право обладать Кубком Франции в сезоне-2018/19. Тогда спортсмен, поднимаясь после матча по арене, ударил в подбородок зрителя встречи, который снимал его на мобильный телефон.





Стоит отметить, что за этот поступок форвард уже получил спортивное наказание, а именно дисквалификацию от Французской федерации футбола на участие в трех предстоящих играх команды.