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На Неймара подали в суд за избиение болельщика

10.08.2019 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На игрока «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара подали в суд из-за избиение болельщика, сообщает Lequipe.

По информации издания, причиной стал инцидент, произошедший на стадионе после проигранной парижанами встречи с «Ренном» за право обладать Кубком Франции в сезоне-2018/19. Тогда спортсмен, поднимаясь после матча по арене, ударил в подбородок зрителя встречи, который снимал его на мобильный телефон.

Стоит отметить, что за этот поступок форвард уже получил спортивное наказание, а именно дисквалификацию от Французской федерации футбола на участие в трех предстоящих играх команды.
 
 
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На игрока «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара подали в суд из-за избиение болельщика, сообщает Lequipe.
 
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