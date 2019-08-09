Чемпионка мира по конному спорту взяла в долг, вернула, но все равно сидит





Елизавета Трощенкова

Фото: Соцсети





27-летняя чемпионка мира по конному спорту Елизавета Трощенкова приговорена к трем годам колонии за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





По имеющимся данным, Трощенкова взяла в долг 3 млн рублей у своего бизнес-партнера, но не вернула их вовремя. Бизнесмен обратился в полицию. Пока шло следствие, девушка вернула деньги, но суд все равно приговорил ее к трем годом лишения свободы.





По делу также проходит муж и тренер спортсменки, правда, не уточняется, в каком качестве. Пока девушка содержится в столичном СИЗО № 6, она намерена обжаловать приговор. Известно, что она уже вышла на бизнес-омбудсмена Бориса Титова.



