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Чемпионка мира по конному спорту взяла в долг, вернула, но все равно сидит

10.08.2019 12:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Елизавета Трощенкова приговорена к трем годам тюрьмы.


Елизавета Трощенкова
Фото: Соцсети

27-летняя чемпионка мира по конному спорту Елизавета Трощенкова приговорена к трем годам колонии за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, Трощенкова взяла в долг 3 млн рублей у своего бизнес-партнера, но не вернула их вовремя. Бизнесмен обратился в полицию. Пока шло следствие, девушка вернула деньги, но суд все равно приговорил ее к трем годом лишения свободы. 

По делу также проходит муж и тренер спортсменки, правда, не уточняется, в каком качестве. Пока девушка содержится в столичном СИЗО № 6, она намерена обжаловать приговор. Известно, что она уже вышла на бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
 
 
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Елизавета Трощенкова приговорена к трем годам тюрьмы.
 
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