Некоторые мифы о здоровом питании безнадежно устарели

Некоторые стереотипы о здоровом питании оказались более живучими, чем сказки про Деда Мороза или легенда о том, что Элвис Пресли все еще жив. Покончить с ними призваны недавние исследования ученых





Количество существующих в мире диет не поддается исчислению. Оно сопоставимо разве что с количеством теорий о том, куда делись инопланетяне или почему бутерброд всегда падает маслом вниз.





Но некоторые постулаты современной диетологии неизменно кочуют из одной диеты в другую и спокойно переживают любые медицинские революции. Например, утверждения о вреде сахара, дробном питании и о том, что завтрак должен быть основным приемом пищи за день.





НВ выбрало несколько самых распространенных мифов о здоровом питании и к каждому из них — ряд исследований, которые их опровергают. Если не полностью, то хотя бы частично.

Насыщенные жиры

Миф о том, что насыщенные жиры вредны и ведут к преждевременной смерти, родом из 1970-х. Именно тогда крупное исследование, проведенное учеными из нескольких европейских стран, показало, что мужчины, регулярно употребляющие насыщенные жиры, имеют меньшую продолжительность жизни, чем те, кто ограничивает их потребление.





Критики уже тогда отмечали, что исследование не принимало в расчет другие факторы, например, курение, потребление сахара, занятия спортом.





С тех пор многие исследования показывали, что насыщенные жиры, конечно же, в разумных количествах и органического происхождения, полезны для здоровья.





Они выступают в качестве сырья для строительства клеточных мембран и производства многих гормонов, без которых организм не может нормально функционировать, говорят исследователи.





Кроме того, согласно этому исследованию, насыщенные жиры оказывают благотворное влияние на функции головного мозга.





Медики отмечают, что в день достаточно 15-20 г насыщенных жиров.





Здоровыми источниками насыщенных жиров являются яйца, кокосовое масло, сливочное масло, говядина.

Дробное питание





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Делить общий объем пищи за день на большое количество раз — один из доминирующих трендов диетологии.





Но доказательств в пользу этой точки зрения не так много, как хотелось бы. Важный аргумент о том, что чем чаще вы загружаете желудок, тем больше калорий он тратит на переработку пищи, по-прежнему никто не опровергает. И он действительно имеет значение для тех, кто хочет похудеть.





Однако других аргументов у сторонников дробного питания, похоже, нет. Одно из нашумевших исследований несколько лет назад показало, что общий объем еды в течение дня определяет общий метаболизм и оказывает влияние на уровень аппетита и отложение жиров.





В случае если вы едите слишком много, не так важно, употребляете вы этот объем пищи за три раза или, скажем, за пять, утверждали исследователи.





Есть и более радикальная точка зрения — некоторые исследователи считают, что чем чаще вы едите, тем меньше шансов у вашего организма сжечь жиры, поступающие в организм. По той причине, что они оказывают негативное влияние на метаболизм.

Соль

Если дьявол и вправду существует, а смыслом его существования является сбить человека с истинного пути, то главным его оружием, без сомнения, является соль.





Такой вывод можно сделать, прочитав множество рекомендаций современных диетологов. Порой отказ от употребления соли объявляется едва ли не ключевым фактором продления жизни.





На самом деле многие современные исследования опровергают этот миф. В частности, результаты этого исследования, которое длилось более 10 лет и оценивало состояние здоровья более 10 тыс. пациентов, показывают, что прямой связи между потреблением соли и сокращением продолжительности жизни не существует.





В случае если человек не превышает обычную норму (2-3 г соли в день), ничего страшного не произойдет, утверждают исследователи. Миф о вреде соли связан с ее потреблением на уровне 9-10 г в сутки, который характерен для жителей современных мегаполисов..





Они слишком налегают на полуфабрикаты и готовые продукты, поясняют ученые. Те, кто готовит самостоятельно и солит «по вкусу», практически ничем не рискуют, утверждают исследователи





В то же время чересчур фанатичное восприятие идеи о вреде соли может быть чревато едва ли не большими последствиями, чем ее избыточное потребление. Так, крупное исследование, проведенное под патронатом Всемирной организации здравоохранения в 2014 году, показало, что, отказавшись от употребления соли, можно нанести серьезный вред иммунной и сердечно-сосудистой системе.

Сахар





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Некоторые исследователи предполагают, что соль все же не является самым сатанинским продуктом на Земле. Поскольку эта честь принадлежит сахару.





С тех самых пор, как сахар был объявлен главным источником так называемых пустых калорий, диетологи всех стран ведут с ним ожесточенную войну. И пока проигрывают.





Под «пустыми калориями» подразумевают пищу, которая имеет низкую биологическую ценность, но является источником лишних калорий. К тому же сахар воздействует на содержание инсулина в крови, и как следствие, чем больше сахара вы едите, тем больше вам его хочется.





Сахар является главным обвиняемым, когда речь заходит о диабете, нарушениях обмена веществ и многих заболеваниях сердечно-сосудистой системы.





Однако некоторые недавние исследования показывают, что не все так плохо. В небольших дозах сахар не оказывает негативного влияния на организм здорового человека, не пренебрегающего физической активностью, утверждают исследователи.





Ну и конечно, зубы. Их надо чистить, чтобы избежать кариеса, для которого сахар — все равно что бензин для костра.





Отказываться от сахара не стоит. Но стоит ограничить его потребление на уровне 50 г в день. И это с учетом всех продуктов питания, которые человек употребляет в течение дня — включая хлеб, соусы, фрукты.

Завтрак

Будь у современной диетологии свой герб, на нем вполне мог бы быть изображен российский фельдмаршал Суворов.





Речь идет о его знаменитой пословице, которая гласит, что следует «завтрак съесть самому, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу».





Медики в один голос утверждают, что завтрак — главный прием пищи в течение дня. Обедать, конечно, тоже стоит. Но вот ужином можно пренебречь. Во всяком случае, не стоит есть незадолго до сна. Таковы традиционные рекомендации.





Но, согласно недавним исследованиям, этот принцип выглядит немного надуманным. Так, исследователи не нашли никаких подтверждений тому, что принцип главенства завтрака имеет значение для тех, кто желает похудеть.





Другое исследование показало, что, с одной стороны, плотный завтрак действительно способствует похудению, но те, кто начинает есть позже в течение дня, имеют лучшие показатели метаболизма, а их организм лучше перерабатывает жиры.





На практике это ведет к упрощению задачи получить «сухую» мышечную массу, о которой так мечтают многие фанаты фитнеса и бодибилдинга.





Еще одна работа показывает, что пропущенный завтрак в некоторых случаях выступает в роли «мини-поста» для организма, помогая очиститься от последствий плотного ужина.

Яйца





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С тех пор как мир диетологии объявил холестерин одним из ключевых факторов здоровья, для куриных яиц настали тяжелые времена.





Многие называют их едва ли не главным источником холестерина, а также серьезным вредителем для здоровья сердечно-сосудистой системы. Два яйца в день. А то и вовсе одно. Вот предел того, что позволяют распространенные диеты.





Между тем ситуация не так печальна, как может показаться. Некоторые недавние исследования подтверждают, что яйца на самом деле ни в чем не виноваты.





Например, это исследование свидетельствует о том, что яйца приносят организму значительно больше пользы, чем вреда. Они являются источником йода и фосфора, которые необходимы для здорового развития костей и зубов. Кроме того, в яйцах содержатся витамины A, D, B и E.





А согласно другому недавнему исследованию, яйца способны активировать выработку серотонина, также известного как гормон счастья.





Разумеется, это не означает, что их следует есть десятками. Несколько яиц в день вполне достаточно для того, чтобы получить необходимую пользу для организма. Опасаться же яиц стоит лишь тем, у кого уже есть проблемы с уровнем холестерина в крови.

Обезжиренные молочные продукты

Ни один уважающий себя диетолог не обойдется в своих рекомендациях без упоминания об обезжиренных молочных продуктов.





Молочная промышленность тут как тут. Полки супермаркетов ломятся от обезжиренных кефиров, йогуртов, молока на любой вкус. Точнее, вкуса — это громко сказано. Только человек, лишенный вкусовых рецепторов может не понимать, что вкус молочным продуктам придает во многом их жирность. Однако, чего не сделаешь ради стройной фигуры и гипотетического долголетия.





Между тем, новые исследования не подтверждают общепризнанную теорию о том, что жирные молочные продукты как-то связаны с риском ожирения и последующими проблемами со здоровьем.





Например, это исследование, которое длилось более 10 лет, показывает, что доказательств этой связи не существует. Равно, как и это, результаты которого напрямую показывают, что такой связи нет.





Медики указывают, что разница между «жирным» и обезжиренным молоко — всего 2% жирности. В реальности эту разницу организм ощутит, только если пить молоко десятками литров в день.







