Клубы АПЛ потратили на трансферы полтора миллиарда евро, но это рекорд

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портала Transfermarkt. Клубы Английской премьер-лиги потратили в летнее трансферное окно 1,5 миллиарда евро, свидетельствуют данныеTransfermarkt.





Летнее трансферное окно закрылось в Англии в четверг. С 16 мая по 8 августа клубы АПЛ купили 114 новых игроков, потратив на новичков полтора миллиарда евро.





"Манчестер Юнайтед" совершил самую крупную сделку – манкунианцы приобрели у "Лестер Сити" защитника Гарри Магуайра за 87 миллионов евро. К слову, защитник "МЮ" стал самым дорогим в истории футбола.





Второе место у "Арсенала", который купил у французского "Лилля" ивуарийского форварда Николя Пепе за 80 миллионов евро.





На третьей строчке располагается "Манчестер Сити" – "горожане" отдали 70 миллионов за хавбека Родри, ранее выступавшего за мадридский "Атлетико".









Больше других клубов на продаже игроков заработал лондонский "Челси" (почти 220 миллионов), далее идут "Лестер" (90) и "МЮ" (85).





Правда, полтора миллиарда евро – не рекордная сумма для английских клубов. В прошлом году они потратили на новичков 1,4 миллиарда, а в 2017-м 1,57 миллиарда, что и является рекордом для чемпионата страны.



