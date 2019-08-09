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Клубы АПЛ потратили на трансферы полтора миллиарда евро, но это рекорд
Источник материала: Партизан
За три месяца трансферного окна английские клубы пополнились 114 новичками, самым дорогим стал Гарри Магуайер, который перешел из "Лестера" в "МЮ".
LCFC.COM
Клубы Английской премьер-лиги потратили в летнее трансферное окно 1,5 миллиарда евро, свидетельствуют данные
Летнее трансферное окно закрылось в Англии в четверг. С 16 мая по 8 августа клубы АПЛ купили 114 новых игроков, потратив на новичков полтора миллиарда евро.
"Манчестер Юнайтед" совершил самую крупную сделку – манкунианцы приобрели у "Лестер Сити" защитника Гарри Магуайра за 87 миллионов евро. К слову, защитник "МЮ" стал самым дорогим в истории футбола.
Второе место у "Арсенала", который купил у французского "Лилля" ивуарийского форварда Николя Пепе за 80 миллионов евро.
На третьей строчке располагается "Манчестер Сити" – "горожане" отдали 70 миллионов за хавбека Родри, ранее выступавшего за мадридский "Атлетико".
Больше других клубов на продаже игроков заработал лондонский "Челси" (почти 220 миллионов), далее идут "Лестер" (90) и "МЮ" (85).
Правда, полтора миллиарда евро – не рекордная сумма для английских клубов. В прошлом году они потратили на новичков 1,4 миллиарда, а в 2017-м 1,57 миллиарда, что и является рекордом для чемпионата страны.
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За три месяца трансферного окна английские клубы пополнились 114 новичками, самым дорогим стал Гарри Магуайер, который перешел из "Лестера" в "МЮ".
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