«Себестоимость очень высокая». Производители и импортеры рассказали, подорожает ли обувь с новой маркировкой

Источник материала: Tut.by

С 15 апреля в Беларуси реализуется пилотный проект по маркировке обуви средствами идентификации, проще говоря наклейками со специальными кодами. До настоящего времени не урегулированы вопросы с Россией: будет ли наша маркировка признаваться у соседей или будет действительна только на территории нашей страны. Пока правительство выясняет глобальные моменты в этом вопросе, белорусов интересует, подорожает ли обувь для обычных покупателей, ведь средства идентификации будут не бесплатными. FINANCE.TUT.BY спросил у отечественных производителей и импортеров, что будет с ценами.



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15 марта Совмин принял постановление № 161 «О создании национальной системы маркировки товаров и реализации пилотного проекта по маркировке обуви средствами идентификации».

Цифровая маркировка позволит прослеживать весь путь маркированного товара — от производителя до потребителя. Считается, что такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. Во-первых, это ускоряет и упрощает документооборот, процессы взаимодействия бизнеса и государства. Во-вторых, это позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с нечестными игроками как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Маркировка обуви должна усилить контроль за движением товаров в ЕАЭС и этим уменьшить серый оборот. Покупатели же получат гарантию того, что приобретают товар, привезенный в нашу страну легально.

Оператором национальной системы маркировки товаров было назначено РУП «Издательство «Белбланкавыд». Месяц спустя для участия в пилотном проекте начали регистрироваться белорусские производители и импортеры обуви. На сегодня их в списке 28. Среди них и Лидская обувная фабрика, и «Белшина», и «Отико», и «Белвест», и Lamoda, и «Вайлдберриз».

— Теперь у них есть возможность получить средства идентификации в нужном количестве, — пояснили в РУП «Издательство «Белбланкавыд». — Но пока обувь никто не маркировал. Не решен вопрос с Россией — будет у нас своя система маркировки или общая. Поэтому пилотный проект стоит на месте.

Этот вопрос обсуждался 9 августа на заседании Евразийского межправительственного совета. Премьер-министр Сергей Румас, который возглавил белорусскую делегацию на мероприятии, отметил, что внедрение средств идентификации не должно стать еще одним инструментом сдерживания для внутренней торговли. «Поэтому белорусская сторона выступает за взвешенность и последовательность принимаемых по данным вопросам решений. Считаем, что наибольший эффект от реализации соглашения будет достигаться, когда в процессе идентификации товарных потоков будут участвовать все государства-члены», — цитирует Сергея Румаса официальный сайт Совмина .

Пока правительство решает глобальные вопросы с маркировкой обуви, обычных покупателей интересуют другие вопросы — подорожает ли она в магазинах, когда заработает новая система. Ведь средства идентификации — наклейки с кодом, будут не бесплатными. «Реализация пилотного проекта будет осуществляться на возмездной основе. Стоимость средства идентификации будет составлять 4 белорусские копейки и включать в себя стоимость информационного взаимодействия оператора информационной системы маркировки с участниками пилотного проекта и стоимость знака защиты», написано об этом в правилах маркировки.

Мы спросили у белорусских производителей и импортеров, подорожает ли обувь для белорусов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мелкий поставщик: «Расходы лягут на плечи производителя, но не потребителя»

Одним из участников пилотного проекта стало ЧУП «Фэшн шуз компани». Это небольшое предприятие по производству обуви. Свою продукцию оно отдает на реализацию в белорусские магазины.

— Мы маленькое частное предприятие, у нас оборот обуви — 150 пар в месяц. Для нас вся эта новая система маркировки товара однозначно будет накладной, — сказали нам на предприятии. — Средняя стоимость пары нашей обуви — 200 рублей.

Кому-то может показаться, что такая отпускная цена слишком высока, однако на предприятии говорят, что их рентабельность не превышает 10%.

— А вы посчитайте аренду производственных площадей, взносы в ФСЗН, сырье, кучу других платежей и все разделите на количество обуви. Себестоимость у нее очень высокая, потому что все расходы отражаются на ней, — поясняют на предприятии.

Однако руководство говорит, что расходы на новые средства идентификации не отразятся на стоимости обуви для покупателей.

— Они лягут на плечи производителя, но не потребителя. Для покупателя и так дорого, — сказали на предприятии. — Сейчас на белорусском рынке ничего не продается, люди продукты покупают в рассрочку. Если мы еще повысим цену, то продажи вообще упадут до нуля. В Беларуси все обувщики кроме крупных легли на дно. Почему они загибаются? Сейчас привезти обувь из-за границы гораздо дешевле, чем произвести ее в Беларуси. Хорошо, если мы еще год-два протянем.

На предприятии также отметили, что с каждой новой идеей производители начинают платить все больше денег. Любое новшество требует больших затрат.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Крупный предприниматель: «Любые поставщики будут закладывать стоимость наклеек в цену обуви»

Андрей Павлов, владелец нескольких обувных магазинов с импортным товаром в Минске, предполагает, что обувь может подорожать, но совсем незначительно.

— Любые поставщики будут закладывать стоимость наклеек в цену обуви. Но, насколько я знаю, это не будет дорого. На конечном потребителе это сильно не отразится. На сегодня ситуация на рынке складывается так, что дороже какой-то планки обувь продавать не будешь, конкуренция регулирует цены, — пояснил предприниматель.

По словам Андрея Павлова, его магазины в месяц продают около 400 пар обуви. В сезон они привозят около 3−4 тысяч пар.

— Если придется покупать какое-то оборудование, чтобы вносить коды в базу, — это будут более значительные затраты. Но нужно будет оно или нет, я пока не знаю, — сказал предприниматель. — Судя по всему, вся эта новая система заработает очень нескоро. Еще не выставили каких-то правил и требований к маркировке. Пока еще все адаптируются к планируемому нововведению. Нужно будет время на перестройку.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Обувная фабрика: «Мы и до этого покупали акцизные марки по 10 рублей за штуку»

Генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»» Николай Мартынов уверен, что нововведения никак не отразятся на цене их продукции.

— Обувь за счет маркировки не подорожает. Здесь нет никаких проблем и технически все выполнимо, — сказал гендиректор предприятия. — Мы и до этого года покупали акцизные марки. Сейчас, по предварительным данным, средства идентификации будут стоить дешевле. Поэтому мы будем в бюджете старой программы.

Кроме того, Николай Мартынов отметил, что все необходимое оборудование для занесения кодов в базу у них уже имеется.

— Нужно только программу изменить, что будем наносить и что считывать, отработать сам механизм получения кодов. Но сегодня век технологий, поэтому, думаю, никаких проблем и лишних затрат с этим не будет, — говорит гендиректор. — Сейчас сложность состоит только в том, что мы никак не можем договориться с россиянами, будет у нас общая маркировка или нет. Уже два года решаем, вроде, пришли к какому-то общему мнению. Но потом Россия снова решила пойти по своей программе. Когда выйдет юридический документ, все прояснится, будет у нас единая система маркировки или наша национальная будет признаваться в России. Предсказать, когда, что и как будет сейчас очень сложно.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мелкий ипэшник: «К куче платежей, которые есть сейчас, аренде добавится еще и расходы на наклейки»

Единственные, кто опасаются роста цен на их товар, — это мелкие предприниматели, которые торгуют дешевой обувью.

— У крупных производителей и продавцов, скорее всего, цены на обувь не изменятся. Зато у мелких предпринимателей еще как. У нас оборот маленький, сейчас торговля вообще плохо идет. К куче платежей, которые у нас есть сейчас, аренде добавятся еще и расходы на наклейки. И их же еще с помощью чего-то нужно будет вносить в базу? Наверняка придется покупать сканеры, а это не дешевое удовольствие, — говорит индивидуальный предприниматель Александр, который торгует обувью на рынке в Минске.

Ипэшник говорит, что у него средняя стоимость пары обуви — 40 рублей.

— Идентификационный код будет стоить денег. Значит средняя стоимость пары вырастет, — предполагает предприниматель. — Торговля у нас ухудшится, потому что нижняя граница ценового диапазона на обувь поднимется. И у людей уже не будет желания ехать ко мне на другой конец города за обувью, чтобы сэкономить. Они спокойно добавят немного и купят, скажем, за 50 рублей примерно такого же качества в каком-нибудь сетевом магазине, которых в Минске сейчас море.

Александр говорит, что он не регистрировался для участия в пилотном проекте, но «когда в вопросе появится ясность, внесет себя в список».