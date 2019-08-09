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В Минске пройдет три мини-ярмарки вакансий. Кто будет искать работников

10.08.2019 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске с 13 по 15 августа будут проходить мини-ярмарки вакансий. Об этом сообщается на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Первая ярмарка пройдет 13 августа в отделе обслуживания граждан № 2 по проспекту Любимова, 14. Предлагать работу будут сразу 4 соискателя: УП «Брэйкхайдроликс», Филиал «Троллейбусный парк № 4» ГП «МИНСКТРАНС», Центральный отдел Департамента охраны МВД, Филиал «Агентство Минсктранс» ГП «Минсктранс». Ярмарка пройдет с 10.00 до 12.00.

Вторая будет проходить в это же время 14 августа в отделе обслуживания граждан № 1 по адресу: улица Якуба Колоса, 69. В ней будет участвовать Филиал «Троллейбусный парк № 4» ГП «МИНСКТРАНС», Центральный отдел Департамента охраны МВД, Филиал «Агентство Минсктранс» ГП «Минсктранс».

Третья мини-ярмарка заработает 15 августа в отделе обслуживания граждан № 3, который находится на улице Щербакова, 32 с 10.00 до 12.00. Работу снова будет предлагать Филиал «Троллейбусный парк № 4» ГП «МИНСКТРАНС», Центральный отдел Департамента охраны МВД, Филиал «Агентство Минсктранс» ГП «Минсктранс».

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Теги: Минск
 
 
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Предлагать работу будут 13−15 августа с 10.00 до 12.00.
 
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