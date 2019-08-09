Белорусские теннисистки узнали соперниц по 1 кругу турнира в Цинциннати, с призовым фондом 2,6 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Стали известны соперницы трех белорусских теннисисток в первом круге турнира в Цинциннати с призовым фондом более 2,6 млн долларов. Он пройдет с 12 по 18 августа.



Фото: Reuters

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (девятая в рейтинге WTA) сыграет с хорваткой Петрой Мартич (21-я ракетка мира).

Виктория Азаренко (39-я в рейтинге) сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич (12-я ракетка).

Александра Саснович же (46-я в рейтинге) померится силами с одной из победительниц квалификации.