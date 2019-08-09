«Подражают своим подругам». ГУВД составил свою классификацию проституток

Источник материала: KYKY

В студию к sputnik.by пришли начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов и пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. И рассказали : как правоохранители классифицируют минских проституток, куда делась «стометровка» возле цирка и сколько зарабатывают на проституции. KYKY дословно цитирует Сазонова и Чемоданову.

Когда, по мнению ГУВД, в Беларуси заговорили о проституции

«Проституция характера для всех стран мира, что касается Беларуси, Минска – какого-то осложнения в этом направлении мы не наблюдаем. <…>. Проституция появилась в царской России, тогда же появились санитарные комитеты. Их основная задача была не только в том, чтобы следить за санитарной ситуацией в городе, но и отслеживать лица, которые занимались проституцией, потому что они являлись разносчиками венерических заболеваний. <…>.

В Беларуси заговорили о проституции в начале 80-х. О том, что это явление массового характера. Необходимо было принимать меры, чтобы его сдерживать».

ГУВД объясняет, почему в стране начинают заниматься проституцией

«Основанная причина [по которой в Беларуси становятся проститутками] – низкий уровень жизни людей. Второе – подражание своим подругам, третье – роскошная жизнь. <…> Не прилагая значительных усилий, девушки получали много денежных средств».

Куда делась «стометровка»? Так минчане называют участок от цирка до памятника Победы, где работали проститутки

«Проституция медленно перекочевала в интернет. Интернет обладает широкими возможностями, у него есть большая аудитория. Опять же, в интернете можно разместить не только письменно свои данные, но и фотографии <…> Уличная проституция начала уходить в сторону <…> В 90% случаев [уличные проститутки]– это жительницы прилегающих поселков, населенных пунктов около Минска. В Большинстве своем они не работают.

Я помню, как раньше организовывали специальные рейды по отработке уличных проституток – лет десять назад они и были только уличные. Тогда за сутки по городу около 50-60 проституток доставляли в отделы для оформления. <…> Все они концентрировались мелкими компаниями – понятно, что не стояло их по десять человек в одной шеренге <…> С учетом развития интернета, не только проститутки ушли в интернет, но и сутенеры».

Классификация минских проституток. Версия ГУВД

«Мы разделяем проституцию на уличную и элитную. На улице – это девушка в возрасте от 18 до 30 лет, нигде не работающая. Имеющая образование либо неоконченное высшее, либо среднее. Либо может быть учащейся средне-специального учебного заведения. Как правило, не замужем, не имеет детей. <…> Она воспитывалась в семье, где родители злоупотребляли алкоголем и не занимались воспитанием.

Если рассматривать элитную проституцию – это та, которая размещается в сети интернет, на сайтах знакомств. Девушки 25-35 лет с высшим образованием, знанием иностранных языков. Они подбирают себе клиента на долгий период для того, чтобы он мог финансировать их существование. <…> Заработки в элитной проституции достигают полутора тысячи долларов. Это те проститутки, которые обладают модельной внешностью и следят за собой.

Мужчины тоже здесь грешны. 4% – лица мужского пола, которые были замечены и привлечены к административной ответственности за занятие проституцией. Наравне с женщинами они размещали свои анкеты на специализированных сайтах, где предлагали услуги интимного характера».

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