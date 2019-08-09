В Беларуси планируют ввести лицензирование оптовой торговли средствами защиты растений

Источник материала: Интерфакс

Лицензирование оптовой торговли средствами защиты растений (СЗР) планируется ввести в Беларуси. Это предусмотрено проектом указа, который вынесен на общественное обсуждение.

"Торговля средствами защиты растений достигла тех масштабов, при которых наличие на рынке препаратов низкого качества представляет серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды", - отмечается в обосновании документа, подготовленном Минсельхозпродом.

В ведомстве констатировали, что контролирующие (надзорные) органы при проведении предупредительно-профилактических мероприятий выявляли многочисленные факты продажи незарегистрированных средств защиты растений. Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели неоднократно реализовывали СЗР с истекшим сроком годности (были переклеены тарные этикетки).

По информации Минсельхозпрода, Комитет госконтроля также устанавливал факты незаконного ввоза на территорию Беларуси из России (без соответствующего таможенного оформления и уплаты налогов) химического сырья неизвестного происхождения (СЗР), его последующей расфасовки в мелкую упаковку и реализации через торговую сеть республики гражданам и сельхозорганизациям.

Как подчеркнули в министерстве, "без соответствующих оригинальных сопроводительных документов от производителя практически невозможно установить содержание различных веществ в препарате и определить их влияние на готовую сельхозпродукцию".

"Учитывая, что подделывают в основном дорогие и наиболее используемые препараты, теряется доверие к определенным брендам и их производителям, из-за чего страдают добросовестные участники рынка защиты растений. Лицензирование необходимо, так как преграждает дорогу неблагонадежным фирмам и фирмам-однодневкам, пытающимся обойти законодательство ради прибыли", - говорится в обосновании.

В министерстве уточнили, что в проект указа предусматривает ряд требований для соискателей соответствующей лицензии. Так, в его штате должен быть как минимум один работник с высшим или средним специальным агрономическим, химико-технологическим или химическим образованием. Кроме того, поскольку средства защиты растений в большинстве своем относятся к второму и третьему классам опасности, будут предъявляться определенные требования и к специальным помещениям для их хранения.

"С вводом лицензирования у контролирующих (надзорных) органов появится возможность определить точное количество субъектов оптовой торговли средствами защиты растений, выявлять юрлиц и ИП, не имеющих лицензии и реализующих СЗР с нарушением требований законодательства, что в дальнейшем снизит риск возникновения опасных ситуаций для человека", - полагают в Минсельхозпроде.

Там также считают, что принятие указа будет способствовать ввозу в республику качественных средств защиты растений, соблюдению требований по их хранению и реализации юрлицами и ИП, "развитию здоровой конкуренции, сохранению здоровья населения и здоровой экологической обстановки в стране".