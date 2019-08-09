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Кокорин и Мамаев сыграли в колонии в футбол. Мамаев забил 3 мяча
Источник материала: Tut.by
Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии, сыграли в футбол в команде заключенных. Мамаев смог сделать сделал хет-трик. Кокорину отличиться не удалось,
Футболисты Кокорин и Мамаев, отбывающие заключение в колонии общего режима № 4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных «Золотой лев» обыграли клуб Олимп ПФЛ «Салют».
Товарищеский матч завершился со счетом 4:2. За всю встречу Мамаев смог сделать сделал хет-трик. Кокорину отличиться не удалось.
По итогам встречи все игроки «Золотого льва» получили персональную благодарность от белгородского УФСИН. Как сообщил Кокорин, это высшая благодарность, которая обязательно отразится на их бытовых условиях в колонии,
Напомним, 8 октября 2018 года Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака.
Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца. В декабре срок их пребывания под стражей был продлен до февраля, а в феврале суд продлил заключение футболистов еще на два месяца.
6 мая обвинение попросило назначить футболистам реальные сроки: Александру Кокорину — полтора года колонии общего режима, Мамаеву — один год и пять месяцев.
Поскольку каждый день, проведенный футболистами в СИЗО, был засчитан за полтора дня в колонии, братья Кокорины в общей сложности пробудут в колонии около семи месяцев, Мамаев — чуть более шести.
2 августа футболисты
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Футболисты Кокорин и Мамаев, отбывающие заключение в колонии общего режима № 4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных «Золотой...
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