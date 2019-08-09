Пенная вечеринка, болотный футбол и водная феерия. Традиционный «Праздник моря» проходит на Августовском канале (+программа, дополняется)

Источник материала: Вороновская газета

Традиционный «Праздник моря» на шлюзе Домбровка стартовал по-спортивному.

В поединках по болотному футболу в рамках Открытого чемпионата Гродненской области сошлись более 20 команд. Параллельно стартовали соревнования и по пляжному волейболу. После официального открытия гостей праздника ждет зрелищный «Заплыв на чем попало», участие в котором примут 18 команд. А на десерт всевозможные развлечения – от поэтических баттлов и морской библиотеки до водных аттракционов и танцев под открытым небом.

















Утверждена программа Праздника моря-2019 на Августовском канале

12.00-20.00 – выездная торговля «Augustow-food»

Спортивные площадки «Адреналин»

10.00 Открытый чемпионат Гродненской области по болотному футболу

10.00 Пляжный волейбол

13.00 Водный праздник Гродненской области «Плавание «На чем попало»

19.00-20.00 Подведение итогов соревнований, награждение победителей

«Августовская жемчужина»

12.00-20. 00 Работа музея истории Августовского канала, катание на теплоходе, экскурсионный маршрут «Августовский канал – жемчужина Принеманского края»

Морская библиотека «Книжная волна»

12.00-20.00 Морская библиотека, поэтический баттл «Под книжным парусом», библиосушка «Картины великих художников-маринистов», литературный конкурс «Связка загадок», литературная рыбалка (прототип детской игры «Веселая рыбалка»)

Микс-зона музыки и диско «Звезды континентов». Главная сценическая площадка

12.00-12.30 Театрализованное открытие Праздника моря

12.30-14.30 Концерт «Водный микс»

14.30-20.00 Дискотека «Жара»

Зона мастеров-ремесленников «Остров творчества»

12.00-20.00 Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-класс по изготовлению сувениров на морскую тематику «Морская гавань», творческие мастерские для детей по изготовлению бумажных корабликов, праздничных открыток

Площадка «Морской Inst@gramm»

12.00-20.00 Фотозоны «Челюсти», «Желтая субмарина», «Пиратская бухта приключений», «Лето», «Шашлычок»

Релакс-зона «Морская страна»

12.30-20.00 Мир аттракционов, Аква-шоу «Пенная вечеринка», «Водный отрыв в бассейне» (игры, обливание водой, соревнования, водный волейбол), Аквагрим, Мега-разукрашки «Волна творчества», игра в Мега-шашки «Думай, играй, отдыхай», игровая программа «Морские приключения»

Площадка «Зона игр»

12.30-20.00 «Солнечный волейбол», эстафета «Кексобег», «Гусеничные бега», игра-миссия «Замочи соседа» (стрельба из водных пистолетов).

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