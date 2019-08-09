Пенная вечеринка, болотный футбол и водная феерия. Традиционный «Праздник моря» проходит на Августовском канале (+программа, дополняется)

Традиционный «Праздник моря» на шлюзе Домбровка стартовал по-спортивному.
В поединках по болотному футболу в рамках Открытого чемпионата Гродненской области сошлись более 20 команд. Параллельно стартовали соревнования и по пляжному волейболу. После официального открытия гостей праздника ждет зрелищный «Заплыв на чем попало», участие в котором примут 18 команд. А на десерт всевозможные развлечения – от поэтических баттлов и морской библиотеки до водных аттракционов и танцев под открытым небом.
Утверждена программа Праздника моря-2019 на Августовском канале
12.00-20.00 – выездная торговля «Augustow-food»
Спортивные площадки «Адреналин»
10.00 Открытый чемпионат Гродненской области по болотному футболу
10.00 Пляжный волейбол
13.00 Водный праздник Гродненской области «Плавание «На чем попало»
12.00-20. 00 Работа музея истории Августовского канала, катание на теплоходе, экскурсионный маршрут «Августовский канал – жемчужина Принеманского края»
Морская библиотека «Книжная волна»
12.00-20.00 Морская библиотека, поэтический баттл «Под книжным парусом», библиосушка «Картины великих художников-маринистов», литературный конкурс «Связка загадок», литературная рыбалка (прототип детской игры «Веселая рыбалка»)
Микс-зона музыки и диско «Звезды континентов». Главная сценическая площадка
12.00-12.30 Театрализованное открытие Праздника моря
12.30-14.30 Концерт «Водный микс»
14.30-20.00 Дискотека «Жара»
Зона мастеров-ремесленников «Остров творчества»
12.00-20.00 Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-класс по изготовлению сувениров на морскую тематику «Морская гавань», творческие мастерские для детей по изготовлению бумажных корабликов, праздничных открыток