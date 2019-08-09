﻿ Полеты в небе над городом, звездный концерт и диджей из Болгарии. Авиационно-спортивный праздник пройдет в Щучине (+программа). 21.by
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Полеты в небе над городом, звездный концерт и диджей из Болгарии. Авиационно-спортивный праздник пройдет в Щучине (+программа)

10.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Полеты в небе над городом, звездный концерт и диджей из Болгарии. Авиационно-спортивный праздник пройдет в Щучине (+программа)

Авиашоу на территории бывшего аэродрома стали визитной карточкой районного центра. 

Каждый год организаторы стараются обыграть программу праздника по-новому, добавить в нее свои изюминки.

Полеты в небе над городом, звездный концерт и диджей из Болгарии. Авиационно-спортивный праздник пройдет в Щучине (+программа)

Этот год не станет исключением – Boney M melodies, Катерина Голицына, Маки, «На-На» и другие исполнители «зажгут» концертную площадку праздника. За молодежную дискотеку отвечает диджей из Болгарии – DJ Panama_brand.

Рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Кирилл Шимко – один из самых сильных людей Беларуси – также выступит на авиашоу. Щучинцы и гости праздника воочию смогут увидеть, удастся ли повторить силачу свой рекорд. Ведь ему по силам сдвинуть горы!

Впечатляющим обещает быть и огненное шоу «Яварына».

Полеты в небе над городом, звездный концерт и диджей из Болгарии. Авиационно-спортивный праздник пройдет в Щучине (+программа)

Гости праздника смогут стать участниками необычных конкурсов и выяснить, кто дальше метнет мобильный телефон или кто съест больше драников. Девушки посоревнуются в беге на каблуках по бетонке.                                                                                                      

– Праздник станет ярким событием с множеством сюрпризов, – делятся организаторы. – На сцену выйдут легендарные артисты эпохи диско, шансона, в том числе мировые звезды, чьи хиты в свое время будоражили сознание и вселяли надежду на свободу, любовь, перемены к лучшему. 

ПРОГРАММА

авиационно-спортивного праздника «Небо — ещё не предел» (город Щучин)

17 августа 2019 года

9:00 – 20:00 – работа частного музея “Бункер-77” (координаты:53.577996, 24.725414)

10:00 – открытие памятного знака погибшим при выполнении служебного долга (территория аэродрома)

11:00 — 21:00 – открытие авиасалона «Щучин-2019» (южная часть аэродрома авиастоянка«Березняк»)

 11:00 – начало работы всех точек активации (аттракционы, ремесленники, пункты общественного питания).Демонстрационные полёты средств малой авиации, парапланеристов. Выставка вооружения и военной техники

 12:00 – выставка и показательные выступления авиамодельного и ракетомодельного спорта учащихся Щучинского районного центра технического творчества

 12:30 – выступления артистов Щучинского районного центра культуры и группы «Премия» Лидского Дома культуры. Конкурс«Метание мобильных телефонов и ненужных вещей»

 13:30 – выступление певца Ивана Добрынёва

 14:00 – выступление саксофониста Ильи Казановского. Полёты самолёта и вертолёта. Осмотр строения параплана и проведение экскурсии «Мы выбираем небо» в арочном сооружении №266, в котором можно ознакомиться с историей аэродрома.

Конкурсы «Поднятие гири», «С женой на руках», «Перекладина», «Драник»

 15:30 – выступление кавер-группы «Дежавю».Соревнования по стрельбе из пистолета «Макарова»

 16:15 – официальное открытие праздника (приветственное слово, выступление гостей)

16:30 — 17:15 – «Авиашоу» (демонстрационные полёты лётчиков и парашютистов Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь)

 17:40 – выступление силача Кирилла Шимко с силовым экстримом и компанией «Husqarna» (шоу «Бревно»)

 18:00 – награждение победителей конкурсов

 18:20 – выступление певца Саши Немо

 19:00– показательные выступления разведывательного батальона

 19:20 – выступление певицы и ведущей Ольги Журавлёвой

 19:50 – выступление рэпера «MartWin»

 20:30 – выступление группы «Маки»

 21:20 – выступление группы «БониМ»

 22:10 – выступление группы«На-На»

 23:10 – 02:00 – DJPanamaBrand (пиксельное, огненное и световое шоу, ходулисты, фейерверк)

 

18 августа

10:00 – 21:00 – полеты самолётов,  вертолета, парапланов.

https://grodnonews.by

 
 
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Авиашоу на территории бывшего аэродрома стали визитной карточкой районного центра.  Каждый год организаторы стараются обыграть программу праздника по-новому,...
 
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