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Полеты в небе над городом, звездный концерт и диджей из Болгарии. Авиационно-спортивный праздник пройдет в Щучине (+программа)
10.08.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Авиашоу на территории бывшего аэродрома стали визитной карточкой районного центра.
Каждый год организаторы стараются обыграть программу праздника по-новому, добавить в нее свои изюминки.
Этот год не станет исключением – Boney M melodies, Катерина Голицына, Маки, «На-На» и другие исполнители «зажгут» концертную площадку праздника. За молодежную дискотеку отвечает диджей из Болгарии – DJ Panama_brand.
Рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Кирилл Шимко – один из самых сильных людей Беларуси – также выступит на авиашоу. Щучинцы и гости праздника воочию смогут увидеть, удастся ли повторить силачу свой рекорд. Ведь ему по силам сдвинуть горы!
Впечатляющим обещает быть и огненное шоу «Яварына».
Гости праздника смогут стать участниками необычных конкурсов и выяснить, кто дальше метнет мобильный телефон или кто съест больше драников. Девушки посоревнуются в беге на каблуках по бетонке.
– Праздник станет ярким событием с множеством сюрпризов, – делятся организаторы. – На сцену выйдут легендарные артисты эпохи диско, шансона, в том числе мировые звезды, чьи хиты в свое время будоражили сознание и вселяли надежду на свободу, любовь, перемены к лучшему.
ПРОГРАММА
авиационно-спортивного праздника «Небо — ещё не предел» (город Щучин)
17 августа 2019 года
9:00 – 20:00 – работа частного музея “Бункер-77” (координаты:53.577996, 24.725414)
10:00 – открытие памятного знака погибшим при выполнении служебного долга (территория аэродрома)
11:00 — 21:00 – открытие авиасалона «Щучин-2019» (южная часть аэродрома авиастоянка«Березняк»)
11:00 – начало работы всех точек активации (аттракционы, ремесленники, пункты общественного питания).Демонстрационные полёты средств малой авиации, парапланеристов. Выставка вооружения и военной техники
12:00 – выставка и показательные выступления авиамодельного и ракетомодельного спорта учащихся Щучинского районного центра технического творчества
12:30 – выступления артистов Щучинского районного центра культуры и группы «Премия» Лидского Дома культуры. Конкурс«Метание мобильных телефонов и ненужных вещей»
13:30 – выступление певца Ивана Добрынёва
14:00 – выступление саксофониста Ильи Казановского. Полёты самолёта и вертолёта. Осмотр строения параплана и проведение экскурсии «Мы выбираем небо» в арочном сооружении №266, в котором можно ознакомиться с историей аэродрома.
Конкурсы «Поднятие гири», «С женой на руках», «Перекладина», «Драник»
15:30 – выступление кавер-группы «Дежавю».Соревнования по стрельбе из пистолета «Макарова»
16:15 – официальное открытие праздника (приветственное слово, выступление гостей)
16:30 — 17:15 – «Авиашоу» (демонстрационные полёты лётчиков и парашютистов Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь)
17:40 – выступление силача Кирилла Шимко с силовым экстримом и компанией «Husqarna» (шоу «Бревно»)
18:00 – награждение победителей конкурсов
18:20 – выступление певца Саши Немо
19:00– показательные выступления разведывательного батальона
19:20 – выступление певицы и ведущей Ольги Журавлёвой
19:50 – выступление рэпера «MartWin»
20:30 – выступление группы «Маки»
21:20 – выступление группы «БониМ»
22:10 – выступление группы«На-На»
23:10 – 02:00 – DJPanamaBrand (пиксельное, огненное и световое шоу, ходулисты, фейерверк)
18 августа
10:00 – 21:00 – полеты самолётов, вертолета, парапланов.
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Полеты в небе над городом, звездный концерт и диджей из Болгарии. Авиационно-спортивный праздник пройдет в Щучине (+программа)
Авиашоу на территории бывшего аэродрома стали визитной карточкой районного центра. Каждый год организаторы стараются обыграть программу праздника по-новому,...
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