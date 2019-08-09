МАРТ примет меры для остановки роста цен на социально значимые товары

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси стремительно растут цены на социально значимые товары. При этом общая динамика потребительских цен складывается в рамках прогнозов. Но если общий рост цен на потребительском рынке в годовом выражении находится на уровне 5,5-6,2%, то на социально значимые товары – в диапазоне 9-11 %. Отдельные позиции по уровню роста цен превышают общий почти в 2 раза.

В МАРТ считают, что такая интенсивность прироста цен опережает рост доходов населения и фактически снижает доступность продуктов питания и покупательскую способность в целом, прежде всего для наиболее уязвимых слоев населения. Отмечается, что цены в основном повышают не производители, а розничные сети за счет увеличения торговой надбавки.

МАРТ призывает магазины не превышать предельно допустимые торговые надбавки на основные социально значимые товары. Если ничего не изменится и цены продолжат расти, ведомство может ввести временное ценовое регулирование на эти товары.

КСТАТИ

Как пишет TUT.by , МАРТ может регулировать цены на социально значимые товары не более 90 дней в течение одного года. В список входит свежая рыба семейства карповых, свежемороженая рыба в тушках, с головой и без, потрошеная и непотрошеная, сливочное масло, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, сахар белый кристаллический, соль поваренная пищевая, хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок, макароны не из твердых сортов пшеницы, рис белый шлифованный, крупа гречневая, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, мясо — говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров, яйца, молоко, кефир, сметана, творог, детское питание: сухие смеси, каши, консервы и соки.