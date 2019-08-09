МАРТ примет меры для остановки роста цен на социально значимые товары

В Беларуси стремительно растут цены на социально значимые товары. При этом общая динамика потребительских цен складывается в рамках прогнозов. Но если общий рост цен на потребительском рынке в годовом выражении находится на уровне 5,5-6,2%, то на социально значимые товары – в диапазоне 9-11 %. Отдельные позиции по уровню роста цен превышают общий почти в 2 раза.
В МАРТ считают, что такая интенсивность прироста цен опережает рост доходов населения и фактически снижает доступность продуктов питания и покупательскую способность в целом, прежде всего для наиболее уязвимых слоев населения. Отмечается, что цены в основном повышают не производители, а розничные сети за счет увеличения торговой надбавки.
МАРТ призывает магазины не превышать предельно допустимые торговые надбавки на основные социально значимые товары. Если ничего не изменится и цены продолжат расти, ведомство может ввести временное ценовое регулирование на эти товары.
КСТАТИ
Как пишет