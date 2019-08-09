Открыта охота на водоплавающую дичь

Источник материала: Полымя

Охоты «по перу» в летне-осенний период, особенно утиная, всегда были одними из самых популярных и массовых в нашей стране, прежде всего, благодаря их доступности, спортивности и увлекательности. Неудивительно, что открытие летне-осеннего сезона охоты – долгожданное событие для большинства охотников.





Открытие летне-осеннего сезона охоты на водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана, согласно Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты, утверждённых Указом Президента Республики Беларусь 21 марта 2018 г. № 112, приходится на вторую субботу августа (10 августа). С первой субботы сентября (7 сентября) список разрешенной к добыче пернатой дичи дополняется рябчиком и серой куропаткой, а с третьей субботы сентября (21 сентября) – гусем белолобым, гусем-гуменником, гусем серым и канадской казаркой. Продлится сезон до второго воскресенья декабря (15 декабря). Отличаются разнообразием и разрешенные в летне-осеннем сезоне способы и орудия охоты.

Охотиться можно в светлое время суток следующими способами: ружейный из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с неработающими двигателями). Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие и снаряженные дробью патроны, охотничьих собак всех групп, за исключением гончих и борзых. Допускается безружейная охота с использованием ловчих птиц.

Инспекция обращает внимание охотников, что в процессе охоты допускается добыча только тех зверей и птиц, которые указаны в охотничьей путевке. Даже непреднамеренная добыча дикого животного, не входящего в перечень охотничьих видов, или охотничьего животного, не указанного в охотничьей путевке, чревата серьезным и последствиями и может надолго лишить охотника возможности заниматься любимым делом. Вот почему каждому охотнику необходимо четко различать охотничьих животных, знать харак терные признаки диких животных, не относящихся к объектам охоты, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

Добыча дикого животного, не относящегося к охотничьим, или охотничьего животного, не указанного в охотничьей путевке (кроме волка, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой и сороки), является незаконной охотой и влечет административную (ч. 1 ст. 15.37 КоАП Республики Беларусь) или уголовную (ст. 282 УК Республики Беларусь) ответственность. Кроме того, нарушитель обязан будет возместить причиненный окружающей среде вред. В случае незаконной добычи краснокнижного или являющегося образцом СИТЕС животного размер вреда исчисляется в тройном или двойном размерах соответственно. При незаконной добыче дикого животного в угодьях, где его изъятие запрещено, размер вреда исчисляется в тройном размере.

Максим ЛАГУТА, заместитель начальника Новогрудской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира