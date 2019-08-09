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Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

10.08.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ряду продуктов, которые зачастую хранятся в холодильнике, противопоказаны низкие температуры.

Наоборот – срок хранения таких продуктов можно продлить  вне холода.

Хлеб. Высокая влажность в холодильнике портит хлеб, вызывая ускоренное плесневение. Кроме этого, мучные изделия быстро впитывают запахи, поэтому хлеб из холодильника может приобрести  неприятный вкус. Продлить срок годности мучных продуктов можно лишь в морозильной камере.

Фрукты. Банан, дыня, манго, папайя. При низкой температуре они выделяют газ этилен. Из-за этого они, а также их соседи по полке – другие фрукты и овощи – начинают созревать быстрее.

Овощи. Помидоры из-за низких температур становятся мягче и утрачивают свои вкусовые качества, поскольку холодный воздух консервирует процесс созревания и наливания томатов. Чеснок в холодильнике начинает гнить. Картофель – теряет вкус, так как из-за низкой температуры крахмал преобразуется в сахар.

Мед. В холодильнике мед начинает кристаллизоваться. Также меняется его вкус.  Срок годности меда при правильном хранении практически не ограничен. Лучше всего держать его в плотно закрытой банке (желательно стеклянной) в затемненном месте и при комнатной температуре.

Шоколад. Высокая влажность и низкие температуры способствуют появлению белого налёта и капель воды на шоколадных плитках. Это не вредно, однако вкус будет пресным.

Специи. В холодильнике они потеряют аромат и вкус. Не рекомендуется хранить в холоде и имбирь. А вот красный перец и паприку – можно.

Оливковое масло. При низких температурах оливковое масло становится более густым, может помутнеть и даже приобрести горький привкус.

ont.by

 

 
 
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Ряду продуктов, которые зачастую хранятся в холодильнике, противопоказаны низкие температуры. Наоборот – срок хранения таких продуктов можно продлить  вне...
 
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