В Кыргызстане суд арестовал имущество телеканала экс-президента

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны. Об этом сообщаетсо ссылкой на пресс-службу МВД страны.





Ранее эфирное вещание телеканала «Апрель» заблокировали. Такие меры были приняты в первый день спецоперации, во время которой силовики штурмовали резиденцию Атамбаева.





В МВД проинформировали, что по делу экс-президента продолжают допрашивать его сторонников по поводу захвата заложников в хоте штурма резиденции в селе Кой-Таш. Отмечается, что двое соратников Атамбаева помещены в изолятор временного содержания.





Атамбаев покинул пост президента в 2017 году и передал власть своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на бывшего лидера и его ближайших соратников были заведены уголовные дела. Атамбаева лишили неприкосновенности, его подозревают в ряде преступлений, в том числе коррупции. Сам экс-президент заявлял, что все обвинения против его сподвижников носят политический характер.



