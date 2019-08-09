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В Кыргызстане суд арестовал имущество телеканала экс-президента

10.08.2019 14:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Имущество телеканала «Апрель», который подконтролен бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, арестовано по решению суда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны. 

Ранее эфирное вещание телеканала «Апрель» заблокировали. Такие меры были приняты в первый день спецоперации, во время которой силовики штурмовали резиденцию Атамбаева. 

В МВД проинформировали, что по делу экс-президента продолжают допрашивать его сторонников по поводу захвата заложников в хоте штурма резиденции в селе Кой-Таш. Отмечается, что двое соратников Атамбаева помещены в изолятор временного содержания. 

Атамбаев покинул пост президента в 2017 году и передал власть своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на бывшего лидера и его ближайших соратников были заведены уголовные дела. Атамбаева лишили неприкосновенности, его подозревают в ряде преступлений, в том числе коррупции. Сам экс-президент заявлял, что все обвинения против его сподвижников носят политический характер.
 
 
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Имущество телеканала «Апрель», который подконтролен бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, арестовано по решению суда.
 
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