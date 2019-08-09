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Apple заплатит $1 млн взломщику iPhone
Источник материала: Партизан
За обнаружение уязвимостей в iPhone или компьютерах Mac компания Apple пообещала награду в $1 млн. Об этом сообщил на конференции Black Hat 2019 в Лас-Вегасе глава по инженерной безопасности Apple Иван Крстич.
К слову, эта сумма является самой крупной, которую когда либо предлагали IT-компании за поиск багов в своих продуктах. До этого момента компания Apple за те же заслуги предлагала $200 тыс. При этом принимать участие в программе могли только "белые хакеры".
$500 тысяч сможет получить тот, кто найдёт "сетевую атаку, не требующую взаимодействия с пользователем". А вот тем, кто обнаружит баг ещё до релиза ПО, компания обещает бонус в размере 50%.
Также, Apple будет раздавать экспертам модифицированные модели смартфонов. Это поможет им глубже изучить iOS. Так, на них можно будет на время остановить работу процессора. Это позволит увидеть, что происходит с данными в памяти.
К слову, программа iOS Security Research Device компания запустит уже в следующем году. Стать участником этой группы можно будет только по приглашению.
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За обнаружение уязвимостей в iPhone или компьютерах Mac компания Apple пообещала награду в $1 млн. Об этом сообщил на конференции Black Hat 2019 в Лас-Вегасе глава по инженерной...
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