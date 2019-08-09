ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple заплатит $1 млн взломщику iPhone

10.08.2019 14:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За обнаружение уязвимостей в iPhone или компьютерах Mac компания Apple пообещала награду в $1 млн. Об этом сообщил на конференции Black Hat 2019 в Лас-Вегасе глава по инженерной безопасности Apple Иван Крстич.

К слову, эта сумма является самой крупной, которую когда либо предлагали IT-компании за поиск багов в своих продуктах. До этого момента компания Apple за те же заслуги предлагала $200 тыс. При этом принимать участие в программе могли только "белые хакеры".

$500 тысяч сможет получить тот, кто найдёт "сетевую атаку, не требующую взаимодействия с пользователем". А вот тем, кто обнаружит баг ещё до релиза ПО, компания обещает бонус в размере 50%.


Также, Apple будет раздавать экспертам модифицированные модели смартфонов. Это поможет им глубже изучить iOS. Так, на них можно будет на время остановить работу процессора. Это позволит увидеть, что происходит с данными в памяти.

К слову, программа iOS Security Research Device компания запустит уже в следующем году. Стать участником этой группы можно будет только по приглашению.
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За обнаружение уязвимостей в iPhone или компьютерах Mac компания Apple пообещала награду в $1 млн. Об этом сообщил на конференции Black Hat 2019 в Лас-Вегасе глава по инженерной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работают круглосуточно: в Мингорисполкоме рассказали о ремонте МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика