Apple заплатит $1 млн взломщику iPhone

К слову, эта сумма является самой крупной, которую когда либо предлагали IT-компании за поиск багов в своих продуктах. До этого момента компания Apple за те же заслуги предлагала $200 тыс. При этом принимать участие в программе могли только "белые хакеры".





$500 тысяч сможет получить тот, кто найдёт "сетевую атаку, не требующую взаимодействия с пользователем". А вот тем, кто обнаружит баг ещё до релиза ПО, компания обещает бонус в размере 50%.









Также, Apple будет раздавать экспертам модифицированные модели смартфонов. Это поможет им глубже изучить iOS. Так, на них можно будет на время остановить работу процессора. Это позволит увидеть, что происходит с данными в памяти.





К слову, программа iOS Security Research Device компания запустит уже в следующем году. Стать участником этой группы можно будет только по приглашению.