Жительница Ганцевичей нашла в шоколадных конфетах червяков. Кто виноват и что делать?









9 августа женщина купила «Аленку» фабрики «Коммунарка» — и взяла их с собой в гости. Когда конфеты развернули, в них нашли червяков.





Покупательница отнесла конфеты в магазин. Деньги ей вернули.





Кто виноват и что делать?





Ранее представители ОО «Белорусское общество защиты прав потребителей» уже рассказывали, что нужно делать в подобной ситуации:





— Чтобы вернуть деньги за некачественный товар, можно обратиться непосредственно в магазин, предоставив упаковку от конфет и чек об оплате покупки. Если человек приобрел червивые конфеты и хочет добиться того, чтобы этот товар вообще убрали из продажи, нужно обратиться в управление торговли или в госконтроль, написав заявление. В результате проведенной проверки, если товар окажется некачественным или выявятся нарушения условий его хранения, может быть изъята вся партия.









Юристы рекомендуют всем покупателям очень внимательно проверять продукты еще до покупки, тщательно осматривать товар, обязательно уточнять срок годности.





— Если червяк попал в конфеты, то, скорее всего, в магазине нарушаются правила хранения продтоваров, — поясняли ранее в управлении торговли и услуг Брестского горисполкома.