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Не щадя живота своего: Танцовщица Нермин решила стать президентом Туниса

10.08.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Тунисе 21-летняя певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар, известная своими эффектными шоу, объявила, что собирается баллотироваться на пост президента Туниса на выборах, которые состоятся 15 сентября.


Соответствующее заявление она разместила на своей странице в Instagram, где у нее 294 тысячи подписчиков.

Девушка уже собрала более 35 тысяч подписей избирателей. Это в три раза превышает минимальное количество, необходимое для участия в выборах.

В качестве предвыборной программы Сфар выделила несколько наиболее важных, по ее мнению, пунктов. Как президент она собирается снизить цены на хлеб и отказаться от обязательного ношения женщинами хиджаба. Вместо этого Нермин собирается переодеть жительниц Туниса в традиционные местные платья.

В случае избрания 21-летняя кандидатка также пообещала штрафовать мужчин, не сдержавших обещание жениться. Кроме того, она заявила, что выпустит закон о наследстве, согласно которому две трети имущества будет причитаться женщинам и лишь одна треть — мужчинам.


За президентское кресло вместе с Нармин Сфар поборются еще 55 кандидатов. О намерении вступить в гонку уже заявил премьер-министр Туниса Юсеф Шахед.

Досрочные президентские выборы в Тунисе проводят в связи с кончиной 25 июля главы государства Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Тунисский лидер скончался в военном госпитале в возрасте 92 лет. Президентский пост он занимал с 2014 года.
 
 
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В Тунисе 21-летняя певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар, известная своими эффектными шоу, объявила, что собирается баллотироваться на пост президента...
 
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