«Вели грубо, упивались своей властью». На что жаловались Виктору Лукашенко фигуранты дела ГУПРа

Копии указанных обращений приобщены к материалам дела, которое рассматривается в открытом судебном заседании.





TUT.BY, сотрудники столовых и КШП в своих письмах жаловались на сотрудников Управления КГБ по По информациисотрудники столовых и КШП в своих письмах жаловались на сотрудников Управления КГБ по Минску и Минской области. «Поведение сотрудников выглядело, будто они Боги с Олимпа», писали сотрудники. В частности, они говорили вызванным на допрос, что директор КШП Ленинского района живым из тюрьмы не выйдет.





Среди других жалоб — допросы в жестких условиях, оказание моральное давление с тем чтоб оговорила Рослика, запугивание наручниками и оружием, задержаниям супругов (у некоторых в системе работали несколько членов семей) и передачей детей органам опеки.





«После задержания Бронислава Рослика сотрудники КГБ проехали по столовым и угрожали заведующим производством — требовали подтвердить, что Рослику передавали деньги. Говорили, что он сознался и угрожали арестом в случае отказа подтвердить передачу», — говорится в одном из писем.





Гражданам Украины, беженцам из Луганской области, в КГБ угрожали депортацией.









«Вели себя грубо, упивались своей властью», — жалуются работники КШП.





При этом некоторые также указывали, что сотрудники КГБ «ввели в заблуждение президента, Александра Григорьевича Лукашенко, что кормим детей отходами».





О том, приняты ли какие-то меры и что показали проверки жалоб, в суде не сообщили.