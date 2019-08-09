Модель производится под торговой маркой VITYAS Dark Horse. Объем первой поставки превысил 100 единиц. Как отметил Геннадий Азаров, после опытной эксплуатации были внесены изменения в дизайн и конструкцию электробайка, скорректированы некоторые технические характеристики. В частности, разработано новое зарядное устройство к нему. Проведены все необходимые работы по сертификации продукции на соответствие регламентам ЕАС.









С учетом производственных возможностей предприятия в 2019 году электровелосипеды VITYAS Dark Horse будут продаваться на внутреннем рынке, хотя спрос на такую продукцию имеется и за рубежом, добавил Геннадий Азаров. В числе потенциальных партнеров "Витязя" не только торговые сети, но и сервисные компании по прокату электровелосипедов, услуги которых набирают популярность.

Экологически дружественный электровелосипед "Витязя" предназначен для эксплуатации преимущественно в городе, но будет уверенно чувствовать себя и за его пределами, на твердом дорожном покрытии. Запас хода на одной зарядке составляет 50 км с возможностью развивать скорость до 25 км/ч. Модель выпускается в гибридном исполнении: привычный велосипед с педалями оснащен электрической тягой с задним приводом, имеет 7 передач на механическом и 3 на электрическом ходу.





Электробайк весом около 20 кг снабжен складной рамой, что позволяет не думать о месте хранения двухколесного друга, перемещать его в метро и электричке, складывать в багажник автомобиля. В данной модели используется съемный аккумулятор, расположенный под багажником в защищенном футляре с индивидуальным ключом. Время зарядки от обычной электрической розетки не превышает 4 часов, зарядное устройство прилагается в комплекте.









За январь-июнь 2019 года предприятие выпустило продукции на общую сумму около Br32,3 млн, темп роста производства по индексу физического объема составил 119,4%. На экспорт поставлено товаров на сумму свыше $4,2 млн, или 183% к показателю за аналогичный период 2018 года. На предприятии трудятся около 900 человек.



