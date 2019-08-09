Украинский политзаключенный признался в преступлениях и оговорил неизвестных ему людей под пытками.









Украинский политзаключенный Александр Стешенко, которого недавно освободили из крымской колонии, заявил, что признался в преступлениях и оговорил неизвестных ему людей под пытками.





nv.ua В интервью Крым.Реалии он сказал, что видео признания записали после пыток, пишет





«То, что я говорил там — это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили шариками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели... пока не записали видео, мучили каждый день. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели», — рассказал Стешенко.





Он также отметил, что провел в ФСБ три месяца, с 24 апреля до 26 июля 2018 года, но не знает, в каком именно месте его удерживали.





«Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма», — вспоминает политзаключенный.





Напомним, в 2018 году ФСБ РФ заявила о разоблачении в Крыму экстремистской группы, якобы созданной помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрролом Велиевым по указанию лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.





ФСБ заявляет, что «в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры Александр Третьяков и Александр Стешенко». Последнего задержали 11 апреля 2018 года при въезде на территорию оккупированного Крыма. С тех пор местонахождение украинца было неизвестно.









Председатель Меджлиса Рефат Чубаров сообщил, что российские силовики силой и пытками выбили признание у Стешенко.





Оккупационный суд признал Стешенко виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.



