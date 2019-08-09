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Команда Кокорина и Мамаева победила в матче против команды Профессиональной футбольной лиги "Салют"
Источник материала: Партизан
Встреча завершилась со счетом 4:2.
Команда исправительной колонии № 4 "Золотой лев", за которую сыграли осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, одержала победу в матче против клуба Профессиональной футбольной лиги "Салют".
Павел Мамаев оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром матча, Кокорина признали лучшим игроком,
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Встреча завершилась со счетом 4:2.
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