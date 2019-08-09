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Команда Кокорина и Мамаева победила в матче против команды Профессиональной футбольной лиги "Салют"

10.08.2019 13:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Команда исправительной колонии № 4 "Золотой лев", за которую сыграли осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, одержала победу в матче против клуба Профессиональной футбольной лиги "Салют".

Павел Мамаев оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром матча, Кокорина признали лучшим игроком, ren.tv
 
 
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